Wie mondmasker draagt beschermt ook zichzelf: “Risico op coronabesmetting ligt 65% lager” SVM

09 juli 2020

17u50

Bron: The Guardian 8 Gezondheidsexperts kunnen het niet genoeg benadrukken: het gebruik van mondmaskers is een daad van naastenliefde, want ze dienen vooral om een coronabesmetting in uw directe omgeving te voorkomen. Uit nieuwe studies blijkt nu echter dat de drager van zo’n lapje textiel ook zélf voor 65 procent beschermd wordt.



De discussie rond mondmaskers laait ook in ons land weer stevig op. Volgende week zal de Nationale Veiligheidsraad zich buigen over de vraag of ze naast het openbaar vervoer ook in de winkels verplicht moeten worden. De voorstanders krijgen via deze nieuwe inzichten alvast een stevige duw in de rug.

“Er zijn extra onderzoeken uitgevoerd en dat heeft nu ook wetenschappelijk bewijs opgeleverd. Wie een mondmasker draagt, verkleint het risico op besmetting bij zichzelf met 65 procent”, stelt Dean Blumberg als hoofd van de pediatrische infectieziekten van het kinderziekenhuis in Sacramento. De meer professionele FFP2-maskers scoren vanzelfsprekend nog beter.

Twee soorten

Chemieprofessor William Ristenpart deed ook zijn duit in het zakje. Hij bestudeerde de impact van de druppels die iemand kan uitstoten en onderscheidt daarbij twee soorten.

De eerste zijn de grotere, zichtbare exemplaren wanneer iemand praat of uitademt. Nu ja, groot: ze zijn ongeveer drie keer kleiner dan een menselijk haar. Tegen dit type bieden de maskers prima weerstand.

“Daarom alleen al zou iedereen een masker moeten dragen”, vindt Blumberg. “Wie er zich tegen verzet, negeert het wetenschappelijk bewijs. Alsof iemand zou zeggen dat de zwaartekracht niet bestaat.”



“Zet ramen open”

Het coronavirus kan echter ook toeslaan via druppels die in de lucht blijven hangen, de zogenaamde aerosolen. Die exemplaren zijn honderd keer kleiner dan een menselijk haar en kunnen wel via kleine gaatjes in de maskers doordringen.

“Daarom vertoef je dus best zo veel mogelijk buiten”, stelt Ristenpart. “Als je binnen zit, geldt één gouden regel: zet de ramen open voor wat frisse lucht.”

Slotsom volgens Blumberg: ‘social distancing’ verkleint het risico op besmetting met 90 procent, maskers met 65 procent.

