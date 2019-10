Wie is verantwoordelijk voor honderdduizenden doden? Historisch proces over opiatencrisis in VS start vandaag AW

16 oktober 2019

11u47

Bron: Washington Post, NPR 0 In de Verenigde Staten start vandaag het historische proces over ‘de ergste drugscrisis in de geschiedenis’ van het land. De opiatencrisis of –epidemie doodde de afgelopen tien jaar honderdduizenden Amerikanen, wat neerkomt op bijna 200 doden per dag. Sinds 2014 steeg de gemiddelde levensverwachting van Amerikanen zelfs niet meer, te wijten aan het aantal dodelijke overdoses. De juryleden wacht de loodzware taak de verantwoordelijke(n) aan te duiden.

In 2015 liep de sterfte door overdoses aan opiaten – extreem verslavende pijnstillers - in de VS zodanig uit de hand dat de Drug Enforcement Administration (DEA) er de stempel ‘epidemie’ op plakte. Die epidemie kostte in 2018 nog het leven aan bijna 50.000 Amerikanen waarvan er 32.000 stierven aan de Belgische uitvinding fentanyl. Een kost die de Amerikaanse overheid miljarden dollars armer maakte.



Daarbij moest de Amerikaanse farmareus Purdue, een van de hoofdrolspelers in de crisis, afgelopen maand nog het faillissement aanvragen om “de uitbetaling van schadevergoedingen aan slachtoffers te vergemakkelijken”.

Twaalfkoppige jury

Maar wie moet die grote kost eigenlijk dragen? Dat is een vraag die een twaalfkoppige jury moet beantwoorden, een moeilijke en geladen vraag want meer dan 40 procent van de Amerikanen kent iemand die verslaafd is aan de pijnstillers. Een op de vijf kent iemand die aan zijn verslaving stierf. Het belooft een van de meest complexe rechtszaken ooit te worden.



De jury wordt vandaag samengesteld. De rechtszaak gaat vervolgens op 21 oktober echt van start.

Verantwoordelijken

Wiens goede naam precies op het spel staat? Die lijst is te lang om op te sommen. Een kleine samenvatting: vooral grote (en minder grote) farmabedrijven waaronder Johnson & Johnson worden verantwoordelijk geacht. Daarnaast staan tal van ziekenhuizen en individuele artsen op de lijst met beklaagden. Tal van dokters zouden een grote som geld ontvangen hebben van farmabedrijven, in ruil voor het voorschrijven van hun verslavende pijnstillers of opiaten aan patiënten.

Vijf jaar geleden dienden twee steden in het Amerikaanse Californië voor het eerst een klacht in tegen vijf farmabedrijven waarna de bal aan het rollen ging. Velen raakten geïnspireerd en deden hetzelfde. Inmiddels heeft bijna elke Amerikaanse staat soortgelijke rechtszaken aangespannen.

Belgische makelij

Zo werd Johnson & Johnson, de multinational waartoe Janssen Pharmaceutica behoort, in Oklahoma veroordeeld tot 515 miljoen euro boete na de dood van duizenden mensen die verslaafd waren aan de zware pijnstiller fentanyl. Fentanyl werd in 1960 uitgevonden door Paul Janssen, als pijnstiller voor kankerpatiënten. “Mocht Paul horen dat zijn middel voor een nationale ramp in de VS heeft gezorgd, hij zou zich omdraaien in zijn graf”, reageerde zijn vrouw Dora Janssen-Arts daarop.