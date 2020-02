Wie is Tobias Rathjen, dader van de aanslag in Hanau? “Hij dacht dat kinderen in VS ondergronds mishandeld en vermoord werden” SVM

20 februari 2020

09u21

Bron: Focus.de 36 De vermoedelijke dader van de twee schietpartijen in Hanau heeft enkele dagen geleden nog een opvallende video op YouTube geplaatst. Dat melden de Duitse veiligheidsdiensten. Tobias Rathjen zou gehandeld hebben uit extreemrechtse motieven. In een opgenomen filmpje heeft hij het onder meer over “kinderen die mishandeld en vermoord worden in ondergrondse militaire voorzieningen in de Verenigde Staten”. Hij liet volgens ‘Die Zeit’ ook een racistisch traktaat van 24 pagina’s achter als “boodschap voor het Duitse volk”.

“Bepaalde mensen uit mijn eigen land hebben bijgedragen aan het feit dat we nu etnische groepen, rassen of culturen in ons midden hebben die in elk opzicht destructief zijn”, klinkt het daarin onder meer. Hij spreekt ook openlijk van een “oorlog”.

De tol in twee shishabars liep gisteravond bijzonder hoog op: er vielen minstens negen doden, zes anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. Volgens de Turkse ambassadeur in Duitsland hadden vijf overledenen de Turkse nationaliteit.

Rond 5 uur ‘s ochtends werden de dader en zijn moeder dood aangetroffen in een woning. Naast de man zou een schietwapen gelegen hebben.

In het filmpje brengt Rathjen in vloeiend Engels dan weer een “persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen”. De clip, die opgenomen werd in een privé-appartement, werd enkele dagen geleden online gezet.

De vermoedelijke dader beweert onder meer dat in ondergrondse militaire voorzieningen in de Verenigde Staten kinderen mishandeld en vermoord worden. De duivel zou er ook vereerd worden. “Amerikaanse burgers moeten nu wakker worden en tegen die situatie in opstand komen”, klinkt het onder meer. De video bevat wel geen verwijzing naar een mogelijke gewelddaad in Duitsland.

Onder het filmpje publiceerde de vermoedelijke dader een link naar zijn homepage, waarop hij veel informatie over zichzelf onthult. Zo zou hij 43 jaar oud zijn en uit Hanau zelf komen. Nadat hij zijn burgerdienst voltooid had, zou hij stage gelopen hebben als bankier en bedrijfskunde in Bayreuth gestudeerd hebben.

Op zijn homepage staan nog enkele video’s die soms een uur duren. Hij publiceerde er ook verschillende documenten, met openlijk racistische ideeën.

In de opnames komt Rathjen opvallend kalm over. De inhoud bulkt echter van de complottheorieën. Zo wist hij naar eigen zeggen dat hij “gevolgd werd door een geheime dienst”. “Niet de Duitse Staatsveiligheid of de CIA, maar een organisatie die volgens dat concept werkt.”

Die “dienst met verstrekkende bevoegdheden” zou volgens hem ook Duitsland besturen. Daarnaast laat hij zich nog negatief uit over migranten uit Arabische landen en Turkije.

Rathjen stond bij de politie of het parket niet bekend om vreemdelingenhaat. De schietpartij wordt intussen wel gezien als een vermoedelijk terroristische gewelddaad, liet Peter Beuth als minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Hessen weten.

Het Duitse openbare ministerie gaat nu na of de dader handlangers of kompanen had voor zijn aanslagen. De contacten van Rathjen in binnen- en buitenland zullen verder uitgeklaard worden.