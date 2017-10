Wie is Stephen Paddock, de man die meer dan 50 festivalgangers doodschoot? avh

13u07

Bron: CNN; Mirror 0 64-jarige Stephen Craig Paddock opende gisteravond plaatselijke tijd het vuur op 30.000 festivalgangers. Maar wie is hij en wat bezielde hem?

Facebook Stephen Paddock

Paddock verschanste zich gisteravond in een hotelkamer op de 31e verdieping van het Mandalay Bay Hotel. Hij had er een perfect zicht op het Route 61 Harvest Festival aan de overkant van The Strip. Volgens voormalig FBI-agent James Gagliano had Paddock een groot “strategisch voordeel”. “Hij moest maar naar het midden mikken en de trekker overhalen”, zei Gagliano aan CNN.

Stephen Paddock was een blanke man die al vijf jaar in Mesquite in Nevada woonde. De politie linkt hem voorlopig niet aan militante of terroristische organisaties. Wat zijn motief was, moet nog blijken. Mogelijk kan zijn huisgenoot Marilou Danley meer informatie verschaffen. Zij wordt momenteel opgespoord.