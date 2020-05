Wie is Kayleigh McEnany, de nieuwe woordvoerster van Trump? Joeri Vlemings

09 mei 2020

10u42

Bron: news.com.au 0 Jong, blond, knap, verstandig. Donald Trump lijfde met de 32-jarige Kayleigh McEnany een opvallende, nieuwe woordvoerster in. Op haar eerste persconferentie beloofde ze nooit te zullen liegen tegen de journalisten. Even later beweerde ze al dat Trump zelf “altijd de waarheid vertelde” over de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen hem. Wie is deze intrigerende dame?

Kayleigh McEnany is 32 en studeerde af aan de gerenommeerde Harvard Law School. Toen Trump in 2015 presidentskandidaat was, noemde ze hem nog een “showman”. “Ik denk niet dat hij een ernstige kandidaat is”, verkondigde ze. “Hij is een nevenattractie.” Ze zei destijds ook dat het “ongelukkig” en “niet authentiek” was om Trump als Republikein te bestempelen.

Even later werd ze een Trump-adept. Intussen is ze een hondstrouwe medewerker van de Republikeinse president en al de vierde woordvoerster van Donald Trump sinds hij 3,5 jaar geleden president van de Verenigde Staten werd. “Ik ben consequent bij hem om zijn gedachten in mij op te nemen. Het is mijn missie om de denkwijze van de president over te brengen op jullie en de feiten weer te geven”, aldus McEnany. Op haar eerste persconferentie op 1 mei - de eerste overigens van een woordvoerder van Trump in meer dan 400 dagen - zei ze aan de media: “Ik zal nooit liegen tegen jullie, dat beloof ik”.

McEnany verliet in 2017 CNN en ging, onder de noemer Trump TV, vanuit de Trump Tower in New York een nieuwsblokje over de verwezenlijkingen van de president presenteren. “Bedankt om naar ons te kijken iedereen. Ik ben Kayleigh McEnany... en dat is het échte nieuws”, sprak ze na de eerste uitzending. Een duidelijke verwijzing naar Trumps idee-fixe over het fake news dat traditionele media volgens hem brengen. Criticasters hadden het al snel over “propaganda” van Trump.

Daarna werd Kayleigh McEnany woordvoerster van Trumps campagne voor de presidentsverkiezingen van dit jaar. Maar aanvaardde ze dan begin april de job van woordvoerster van het Witte Huis, wat volgens haar een nieuwe periode van transparantie met de media inluidt. Een “verheven doel” noemde de New York Times dat. “Trump heeft aangetoond dat de taak om te communiceren voor hem bijna onmogelijk is en dat in zijn poging om herverkozen te geraken het ondermijnen van de geloofwaardigheid van nieuwsmedia centraal staat”, schreef de gezaghebbende krant.

De relatie van Kayleigh McEnany met de media verliep op z’n zachtst gezegd tot nu toe niet altijd optimaal. Toen Trump stevig uit de bocht ging met zijn suggestie dat bleekwater het coronavirus uit de mens zou kunnen verdrijven, stelde McEnany: “We laten het aan de media om president Trump op onverantwoordelijke wijze uit de context te rukken om negatieve koppen te publiceren”. Op Twitter wees ze vorige maand een verslaggever terecht omdat hij naar het Amerikaanse staatshoofd had verwezen met ‘Trump’. “Voor u is het president Trump”, sneerde ze.

Ze verdedigde Trump nadat zijn vrouwonterende uitspraak ‘grab ‘em by the pussy’ (vrij vertaald: ‘grijp ze bij hun poes’) in de openbaarheid kwam. “Hij zei dat hij vrouwen begint te kussen en dat zij hem dan X, Y of Z laten doen bij hen. Dat impliceert wederzijdse toestemming”, stelde ze.

Toen Trump in de zomer van 2017 over de uit de hand gelopen dodelijke rellen in Charlottesville zei dat “alle kanten” schuld trof en zo weigerde om met de vinger naar extreemrechtse groeperingen te wijzen, noemde McEnany de boodschap van de president er een van “liefde en inclusiviteit”.