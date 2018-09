Wie is gulle gever? Plots enveloppen vol geld in Duitse brievenbussen ADN

07 september 2018

15u14

Bron: ANP 1 Een onbekende weldoener heeft de afgelopen weken duizenden euro's in brievenbussen gestopt in de Duitse stad Mannheim. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de gulle gever, maar denkt dat het mogelijk gaat om iemand met een verstandelijke beperking.

Niet alle vinders blijken het geld te houden. Tot dusver zijn al vier enveloppen met contant geld ingeleverd bij de politie. Die roept inwoners ook op om de bankbiljetten over te dragen, zodat ze op termijn kunnen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.



Het is niet de eerste keer dat een mysterieuze persoon met geld strooit in Duitsland. Zo maakte de politie in Konstanz vorig jaar melding van iemand die briefjes van 20 en 50 euro in brievenbussen stopte en onder ruitenwissers stak.