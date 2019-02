Wie is Greta Thunberg? Een eigengereide klimaatmessias? Of de marionet van haar markante familie? Annemieke van Dongen

05 februari 2019

14u02

Bron: AD 0 Greta Thunberg, de Zweedse initiatiefneemster van de schoolstaking, staakt al sinds de zomervakantie voor het klimaat. Wie is zij?

In haar roze skibroek, met twee mutsen op haar hoofd, zakt Greta Thunberg (16) neer in de donkerste hoek van een koffietentje in de Västerlånggatan, de hoofdstraat van het oude Stockholm. “Even ontdooien’” zegt ze verdedigend, als ze ontdekt dat ze per ongeluk naast een verslaggever is neergeploft.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN