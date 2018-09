Wie is de mol in het Witte Huis? Dit zijn de 7 hoofdverdachten avh

07 september 2018

14u01

Trump zit met de handen in het haar: wie is de mol die in een anoniem opiniestuk in de New York Times schreef dat een deel van Trumps administratie hem bewust tegenwerkt? Wie is die "lafaard" en "landverrader" zoals Trump het zelf stelt? Dit zijn de zeven hoofdverdachten.

Enkel de New York Times weet de identiteit van de mol, maar enkele elementen verkorten wel al het lijstje met verdachten. Zo geeft de auteur van het opiniestuk bijvoorbeeld zelf aan dat hij of zij politiek benoemd is door Trump. En volgens de meeste Amerikaanse media moet de mol gezocht worden in de republikeinse hoek, omdat de anonieme schrijver wel het beleid van de regering verdedigt.



Dit zijn de zeven hoofdverdachten:

1. Mike Pence

Waarom is hij de mol?

Eén woord heeft ervoor gezorgd dat vicepresident Mike Pence helemaal bovenaan het lijstje met verdachten prijkt. De anonieme schrijver verwijst naar de overleden Republikeinse senator John McCain met het woord ‘lodestar’. Dat is een verouderde term die leidende ster (poolster) betekent, iets als ‘lichtend voorbeeld’ in onze taal. Maar weinig mensen gebruiken het verouderde woord nog. Mike Pence neemt het echter wél nog vaak in de mond.

Een andere subtiliteit in de gastbijdrage doet vermoeden dat Pence de schrijver is. De auteur schrijft namelijk dat zijn/haar job in gevaar komt door het stuk, maar hij/zij neemt niet het woord ‘ontslag’ in de mond. En laat Pence nu de enige zijn in Trumps administratie die niet kan worden ontslagen.

Er wordt ook gefluisterd dat Mike Pence stiekem zelf president wil worden. Mocht Trump ooit afgezet worden, dan zou Pence de fakkel van hem overnemen. Een vernietigend opiniestuk is alvast een stap dichter bij die ambitie.

Waarom is hij de mol niet?

Het gebruik van de term ‘lodestar’ zou ook een handig trucje kunnen zijn om vicepresident Pence verdacht te maken. Pence heeft ook al via zijn woordvoerder gereageerd op de verdachtmakingen. In een niet mis te verstane boodschap op Twitter geeft hij de New York Times een veeg uit de pan: “Jullie moeten je schamen voor de persoon die dit foutief, onlogisch en laf stuk schreef.”

2. Kellyanne Conway

Waarom is zij de mol?

Kellyanne Conway is de hoogst geplaatste persoonlijke assistent van de president. Haar echtgenoot laat zich op Twitter regelmatig beledigend uit over Trump. Keert Conway zich na al die jaren toch tegen de president?

Waarom is zij de mol niet?

Conway staat al heel lang aan Trumps zijde en verdedigde hem al meermaals toen hij in zwaar weer terechtkwam.

3. Don McGahn

Waarom is hij de mol?

Don McGahn is een van de belangrijkste juridische adviseurs in het Witte Huis. Hij werkte al samen met Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de mogelijk Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Trump zou McGahn al hebben opgedragen om Mueller uit zijn functie te ontzetten, maar die zou dat geweigerd hebben.

Daarnaast vertrekt McGahn nog dit jaar uit het Witte Huis. Ontslag bij een eventuele ontmaskering zou hem dus niet boven het hoofd hangen.

Waarom is hij de mol niet?

McGahn heeft al ontkend dat hij de brief heeft geschreven, maar vrijwel alle regeringsleden hebben dat intussen gedaan.

4. John Kelly

Waarom is hij de mol?

John Kelly is de stafchef van het Witte Huis en voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid. Het is geen geheim dat de relatie tussen Kelly en Trump vertroebeld is, de twee zouden ook al verschillende aanvaringen hebben gehad. In een nieuw boek over Trump van Watergate-journalist Bob Woodward staat ook dat Kelly de president een idioot noemt. De dagen van John Kelly in het Witte Huis leken dus al geteld. Met een vernietigend stuk in de New York Times zou hij nog een laatste klap kunnen uitdelen aan de president.

Kirstjen Nielsen, hoofd van het departement Binnenlandse Veiligheid en Kelly’s dichtste kompaan, werd tijdens een kabinetsvergadering al eens uitgescholden door Trump. Nielsen zou daarop haar ontslagbrief hebben opgesteld, maar die trok ze kort daarna weer in.

5. James Mattis

Waarom is hij de mol?

James Mattis is de minister van Defensie en was lange tijd het favoriete regeringslid van Trump. Maar aan die vriendschap kwam onlangs een eind. Volgens het boek van Woodward zou Mattis zich laatdunkend hebben uitgelaten over de president, zo zou hij Trump vergeleken hebben met een kind van 10. Mattis ontkende alles en noemt het boek fictie, maar volgens de Washington Post was Trump al op zoek naar een vervanger.

Ook Mattis’ vriendschap met Rex Tillerson spreekt niet in zijn voordeel. Tillerson was de minister van Buitenlandse Zaken, tot Trump hem plots liet vallen en verving door Mike Pompeo.

6. Jeff Sessions

Waarom is hij de mol?

De meest voor de hand liggende verdachte is misschien wel minister van Justitie Jeff Sessions. De voorbije weken werd hij meermaals vernederd, beledigd en aangevallen door Trump. De president noemt Sessions dom en hij lacht met zijn zuiderse accent. Deze week nog bleek dat Trump hem “mentaal achterlijk” had genoemd.

Dat de overleden senator John McCain genoemd wordt in de bijdrage, maakt Sessions ook verdacht. Voor hij in 2016 tot procureur-generaal werd benoemd, zetelde Sessions twintig jaar in de senaat. Ook McCain zetelde tientallen jaren in de Senaat, waar een groot respect heerst voor de man.

7. Fiona Hill

Waarom is zij de mol?

Fiona Hill is een van de velen die zich mogelijk kunnen keren tegen Trump. Ze was de dichtste adviseur van veiligheidsadviseur Herbert McMaster, die aan de kant werd geschoven voor John Bolton. Trump zou haar ook enkele keren beledigd hebben toen hij haar aanzag voor een bediende.

Daarnaast is Hill veel sceptischer tegenover Rusland dan Trump. Hoewel ze een van de belangrijkste Ruslandexperten in het Witte Huis is, werd ze bij belangrijke ontmoetingen tussen Trump en Poetin telkens over het hoofd gezien.

Mogelijk weten we nooit wie de mol in het Witte Huis is, maar enkele gokkantoren willen toch al munt slaan uit een eventuele ontmaskering. Vicepresident Mike Pence is de favoriet voor de bookmakers, maar zelfs first lady Melania Trump en president Trump zelf worden verdacht.