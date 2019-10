Wie is de baas in Peru? President ontbindt parlement, maar parlement schorst president RL

01 oktober 2019

01 oktober 2019

De Peruviaanse president Martín Vizcarra heeft maandag in een televisietoespraak de ontbinding van het door de oppositie gedomineerde parlement en vervroegde verkiezingen aangekondigd. Normaal gezien zouden de parlements- en presidentsverkiezingen in april 2021 doorgaan. Enkele uren daarna heeft het parlement echter de president voor een jaar geschorst.

"Er is geen akkoord mogelijk met de oppositie", rechtvaardigde de president zijn beslissing. Hij verwees hiermee naar de benoeming van een rechter aan het Grondwettelijk Hof, een zaak die momenteel voor een verhit debat zorgt in het parlement. Volgens de 56-jarige Vizcarra, die in 2018 Pedro Pablo Kuczynski opvolgde, valt de beslissing onder zijn grondwettelijke bevoegdheden.

De oppositie beschuldigt hem er echter van dat hij zijn bevoegdheden te buiten gaat. Het ‘ontbonden’ parlement stuurde dan ook enkele uren later president Vizcarra naar huis: hij is voor één jaar geschorst.



Grondwettelijke experts zijn het onderling niet eens wie er momenteel aan de macht is in het land. De machtsstrijd dreigt voor onrust te zorgen in het land dat de voorbije jaren al met heel wat politieke volatiliteit werd geconfronteerd. Het Peruviaanse gerecht voert momenteel in het kader van een groot corruptieschandaal onderzoek naar vier voormalige presidenten van Peru. Het gaat om Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en Alan Garcia (1985-1990 en 2006-2011), die in april zelfmoord pleegde toen de politie hem in zijn woning kwam oppakken.