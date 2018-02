Wie haalt het in razend spannende Italiaanse verkiezingen: "staatsman" Berlusconi, een Mussolini-nazate of een populist zonder diploma? Zes vragen over de Italiaanse parlementsverkiezingen TT

27 februari 2018

11u55

Bron: Reuters, Belga 2 De Italianen mogen zondag na vijf jaar en drie premiers nog eens naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. In heel Europa wordt uitgekeken naar de uitslag van wat als de belangrijkste kiesstrijd van het jaar wordt gezien. Krijgt de derde grootste economie van de eurozone een stabiele regering, of wenkt de onzekerheid die de EU in volle brexitperiode kan missen als kiespijn?

1. Waarom verkiezingen?

'Stabiliteit' en 'Italiaanse politiek', het zijn twee concepten die niet goed samengaan. Het aantal premiers dat sinds de Tweede Wereldoorlog hun regering tot het einde kon uitzitten, is op een hand te tellen. Sinds 1946 versleten de Italianen maar liefst 65 regeringen.

Ook sinds de laatste verkiezingen in 2013 passeerden er drie verschillende premiers: als eerste mocht de linkse Enrico Letta het proberen aan het hoofd van een 'grote coalitie' van centrumlinks en -rechts. Die ruimde na negen maanden echter al plaats voor Matteo Renzi.

De aanstelling van de jonge, charismatische Renzi werd op veel enthousiasme onthaald. Eindelijk een nieuw, pro-Europees gezicht tussen de oude krokodillen, klaar om het Italiaanse establishment aan te pakken. Maar hoewel Renzi zich vol goede moed van zijn taak kweet, botste ook hij na enkele jaren op de harde realiteit. Na een verloren referendum over een grondwetswijziging gooide hij in december 2016 de handdoek in de ring.

Zijn opvolger, Paolo Gentiloni, benutte het jaar dat hem nog restte van de legislatuur, om een migratiedeal te onderhandelen met Tunesië en Libië. Hij kreeg applaus van bijna alle banken voor zijn bezadigde aanpak.

2. Wie doet er mee?

De Italiaanse politiek is een bont allegaartje van tientallen partijen, gaande van extreemlinks tot extreemrechts. Traditioneel binden de meeste partijen zich aan elkaar in een links en een rechts blok, die op voorhand beloven samen een coalitie te zullen vormen als ze een meerderheid halen.

Het linkse blok wordt traditioneel geleid door de Partito Democratico, de partij die ook de laatste drie premiers leverde. Kopman is opnieuw Renzi, 43 ondertussen, die hoopt een tweede kans te krijgen van de Italiaanse kiezer. Hij probeert zich als de Italiaanse Macron te profileren, maar moet oppassen voor de populariteit van zijn opvolger Gentiloni.

Het rechtse blok staat dan weer onder leiding van Forza Italia, dat opnieuw gedomineerd wordt door oude vos Silvio Berlusconi. De 81-jarige ex-premier kan door een gerechtelijke veroordeling niet opnieuw premier worden, maar drukt wel zijn stempel op de verkiezingscampagne, waarbij hij zichzelf op zijn zenders opvallend veel uitzendtijd gunt.

Berlusconi schildert zichzelf af als de boven het gekrakeel verheven vader des vaderlands. Sommigen vinden dat, gezien zijn verleden, een slechte grap, anderen verkiezen de "duivel die je kent" boven de andere, meer onzekere factoren. En omdat men in Brussel siddert en beeft voor het anti-Europeanisme, geldt de in 2011 nog door de EU uitgespuwde Il Cavaliere daar plots als een gematigd en "groot staatsman".

De almacht van Forza Italia langs rechts wordt echter bedreigd door de rechtspopulistische Lega, de partij die, toen nog als Lega Nord, Berlusconi indertijd aan de macht hielp. De van oorsprong separatisten uit Noord-Italië profileren zich vandaag met kopman Matteo Salvini in het hele land als dé anti-immigratie- en anti-Europapartij bij uitstek. Weg is de droom van 'Padania' en het opdelen van het land in een hard werkend, rijk noorden en een profiterend zuiden. Salvini verschuift het zondebokdiscours voor het overgrote deel naar de migranten, voor het resterende percentage gaan zijn verwijten richting Brussel.

Ook steeds populairder in het rechtse kamp is het extreemrechtse Fratelli d'Italia. De partij van Giorgia Meloni, een nazate van Benito Mussolini en eentje die de ideologische lijn van Il Duce wil volgen, wordt als post- of neofascistisch beschouwd.

En dan is er nog de veelbesproken Vijfsterrenbeweging of de Movimiento 5 Stelle (M5S). Opgericht door komiek Beppe Grillo, vandaag geleid door de jonge Luigi di Maio (31), een politicus zonder diploma, plaatst de anti-establishmentbeweging zich recht in het midden, tussen beide blokken in.

3. Wat zeggen de peilingen?

Waar er in het verleden bijna altijd een meerderheid was voor of links of rechts, is de Italiaanse politiek vandaag veranderd, met dank aan de Vijfsterrenbeweging. Volgens de peilingen, die sinds zondag verboden zijn in Italië, zal geen enkel blok noch '5 Stelle' voldoende zetels binnenhalen om een meerderheid te vormen.

De Vijfsterrenbeweging zou in het parlement (630 zetels, meerderheid bij 316 zetels) wel de grootste worden met 164 zetels, een flinke stijging tegenover de 88 zetels die ze nu heeft en zo mogelijk de kingmaker worden.

Het linkse blok zou dan weer afgestraft worden en van de meer dan 300 zetels nu er nog maximaal 141 overhouden, waarvan de meeste naar de Partito Democratico gaan.

Grote winnaar zou het rechtse kamp zijn, waar Forza Italia en de Lega strijden om het leiderschap. Volgens de laatste peilingen zou de partij van Berlusconi met 147 zetels gaan lopen tegenover 56 nu, en zou de Lega zich kunnen opmaken voor forse winst van 19 zetels nu naar 96. Ook Fratelli d'Italia zou het goed doen, met maximaal 39 zetels tegenover 12 nu.

Het rechtse blok zou op die manier de grootste worden met bijna 300 zetels, echter nog altijd onvoldoende voor een werkbare regeringsmeerderheid.

4. Welke opties zijn er na zondag?

Ongeveer een derde van de kiesgerechtigden is nog onbeslist. Er kan dus nog veel verschuiven. Berlusconi hoopt uiteraard dat het rechtse kamp toch een meerderheid zal kunnen verzamelen en zijn eigen partij de premier mag leveren. De Italiaan heeft daarvoor Antonio Tajani, de huidige voorzitter van het Europese parlement, naar voren geschoven. Wordt de Lega groter, dan ziet Matteo Salvini zichzelf al als nieuwe premier.

Haalt rechts geen absolute meerderheid, dan is een nieuwe 'grote coalitie' van centrumlinks (Partito Democratico) en centrumrechts (Forza Italia) mogelijk opnieuw een optie, hoewel weinig van harte. Bovendien lijken beide partijen ook samen niet aan een meerderheid te zullen komen.

Lukt die 'grote coalitie' niet, dan is misschien een regering van nationale eenheid een optie, mogelijk onder leiding van een technocraat.

Veel van wat er zal gebeuren, hangt echter af van de score van de Vijfsterrenbeweging. Als die partij de grootste wordt zoals voorspeld, dan zal ze het recht opeisen de premier te leveren en als eerste te proberen een regering te vormen. Hoewel de partij bezweert geen coalitie aan te gaan met de traditionele partijen en zichzelf in een cordon sanitaire plaatst, zal ze de kans aan de macht te komen in heel Italië mogelijk niet willen laten schieten. Ze kan dan proberen een coalitie te vormen met bijvoorbeeld de Lega en een anti-immigratie- en zeer eurosceptisch kabinet te vormen.

Maar mogelijk spelen breed in de media uitgesmeerde corruptiezaken hen electorale parten. Vraag is of de kiezer het wanbeheer van M5S in Turijn en, vooral, Rome gaat aanwrijven.

Algemeen wordt verwacht dat de stembusslag van zondag de voorbode wordt van lange regeringsonderhandelingen en, mogelijk zelfs, nieuwe verkiezingen.

5. Waar willen de partijen zich mee bezighouden?

Opvallend: Italië kent vele problemen, maar in de kiescampagnes worden er eigenlijk slechts twee echt aangesneden (immigratie en de euro), en het aantal deelnemende partijen is omgekeerd evenredig met het aantal opties in aanbod.

Rechts en extreemrechts willen deportaties (Berlusconi belooft er op de kortste tijd 600.000), de Vijfsterrenbeweging, enkele jaren geleden nog vrij migrantenvriendelijk, wil zich ook van die golf van "gelukszoekers" ontdoen en centrumlinks, dat vijf jaar lang aan het roer stond in Rome, schaamde zich niet om het op een akkoordje te gooien met Libische stammen die weinig waarde hechten aan mensenrechten om de toevoer van migranten via de Mare Nostra te laten opdrogen.

Berlusconi's binnenlandse programma oogt ambitieus. Hij wil een belastingverlaging, een vlaktaks, verhoogde pensioenen, amnestie voor bouwovertredingen, afschaffen van de successierechten en het introduceren van een leefloon van 1.000 euro. Dat laatste beloofde hij nadat Luigi Di Maio, de kandidaat van de M5S, een minimumloon van 780 euro had voorgesteld. Italië kent momenteel geen minimumloon. Voor beiden geldt echter de vraag: wie zal dat betalen? Met de vlaktaks en de successierechten doet Il Cavaliere vooral de grootverdieners een goede dienst. Van de migranten hoeft hij geen stem te verwachten: die leven allen van "bedrog en misdaad", weet Berlusconi.

De Lega zit op dezelfde lijn als Forza Italia, maar er blijven twistpunten. Het grootste is de pensioenwet. Werken tot je er bij neervalt, vindt Salvini. Ander heikel punt: de Lega wil dat de nationale wetgeving voorrang krijgt op de Europese. Salvini is het dan weer wel eens met Berlusconi dat het euro-probleem opgelost kan worden door het herintroduceren van een nationale munt - enkel voor binnenlands gebruik.

Bij Cinque Stelle hamert kopman Di Maio op een minimumloon van 780 euro, de afschaffing van honderden "zinloze wetten", het verlagen van de pensioenleeftijd en de vrijstelling van belasting voor de lagere inkomens.

De Partito Democratico tot slot dreigt sowieso een verkiezingsnederlaag op te lopen omdat zij aan de macht geweest is en dus de zondebok is voor wat fout liep. De partij is niet xenofoob, maar durft zich uit electorale overwegingen niet tegen de gespierde uithalen richting migranten te verweren.

6. Wat heeft het land nodig?

Is voor Brussel het doemscenario een anti-Europese regering in Rome, het vervelendste scenario voor de Italianen is dat het spaarzame economische herstel gedwarsboomd wordt door een maandenlange regeringsloosheid.

En de problemen die zich na 4 maart stellen, zijn veel talrijker dan migranten en euro. Er is de hoge werkloosheid (11,4 procent), de enorm hoge jeugdwerkloosheid (33 procent), de staatsschuld van 131 procent van het bnp (na Griekenland de grootste in de EU), de in crisis verkerende banksector, de infrastructuur die steeds meer op de relicten van het Romeinse Rijk gaat lijken en, de evergreen, blijvende fraude en corruptie in overheidsrangen.