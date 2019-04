Wie doet deze 100-jarige yoga-instructeur na? ALE

14 april 2019

16u24

Bron: AP

Deze dame is geen gewone yoga-instructeur. Tao Porchon-Lynch is namelijk honderd jaar oud. Ze startte voor het eerst met yoga op zevenjarige leeftijd en begon zeven jaar later zelf al les te geven. Ze werd in 2012, toen ze 93 was, uitgeroepen tot oudste yogadocent ter wereld. Porchon-Lynch is ook ballroomdanseres. In 2015 nam Porchon-Lynch deel aan America’s Got Talent. Het is in elk geval een straffe madam.