WHO: Zuid-Amerika nieuw epicentrum van pandemie

22 mei 2020

20u58

Zuid-Amerika is "een nieuw epicentrum" van de pandemie van het coronavirus, met een alarmerende toestand in Brazilië, dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag gezegd.

"Zuid-Amerika is een nieuw epicentrum van de ziekte geworden. We zien het aantal gevallen in veel Zuid-Amerikaanse landen stijgen. De ongerustheid betreft veel van deze landen, maar het zwaarst getroffen is in dit stadium duidelijk Brazilië", zei de verantwoordelijke voor noodsituaties bij de WHO, Michael Ryan, op een virtuele conferentie vanuit Genève.

Brazilië

Brazilië telt volgens de WHO bijna 300.000 gevallen en 19.000 doden op 210 miljoen inwoners, waarmee het op de derde plaats van de wereld komt wat het aantal gevallen betreft, na de Verenigde Staten en Rusland.

De drempel van 20.000 doden is al overschreden volgens een telling van het Franse persbureau AFP. Een collectief van Braziliaanse vorsers stelt dat de officiële cijfers vijftien keer lager liggen dan de realiteit en dat het land meer dan 3,6 miljoen besmette mensen heeft.

Veel inwoners houden president Jair Bolsonaro medeverantwoordelijk voor de epidemie. Hij noemde het coronavirus meerdere malen “slechts een griepje”, ondanks het feit dat meerdere mensen in zijn directe omgeving besmet raakten. Bolsonaro is dan ook fel gekant tegen de lockdowns die de gouverneurs van verschillende Braziliaanse staten afkondigden.

Peru en Ecuador

Ook buurlanden Peru en Ecuador zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. In Peru werden al 108.000 besmettingen geconstateerd en overleden zeker 3.148 inwoners aan Covid-19. In Ecuador overleden al bijna 3.000 mensen door het coronavirus, en werden ruim 35.000 infecties geconstateerd.

Argentinië

Ten zuiden van Brazilië, in Argentinië loopt het aantal besmettingen eveneens op. Inmiddels zijn 9.931 infecties geconstateerd. Al 419 Argentijnen overleden aan Covid-19 ondanks een nationale lockdown, die op 20 maart werd ingevoerd. Donderdag werden 468 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het was het vierde dagrecord deze week. Lokale experts verwachten dat het aantal infecties binnen enkele weken zal ‘pieken’

Toch zijn de verschillen binnen het land enorm: volgens dagblad La Nación wordt bijna 90 procent van de besmettingen in de hoofdstad en provincie Buenos Aires gemeld, terwijl daar slechts 40% van de bevolking woont. Ook zijn er 9 provincies waar al twee weken geen enkele besmetting wordt geconstateerd.

Vorige week kondigde president Alberto Fernández de lancering van een door lokale wetenschappers ontwikkelde sneltest aan. De regering wil ruim 100.000 tests per week gaan produceren. “Dit is het werk van Argentijnse onderzoekers, geproduceerd in een Argentijns laboratorium. Dit is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het land omdat het laat zien dat we niet afhankelijk zijn van anderen”, aldus president Fernández.

De test is ook goed nieuws voor de Argentijnse financiën, want door de aanhoudende economische crisis heeft de regering weinig geld om medische hulpmiddelen te importeren uit het buitenland.

