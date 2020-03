WHO ziet pandemie versnellen: “Elk verdacht geval moet getest worden, alle nauwe contacten moeten in quarantaine” SVM

23 maart 2020

22u38

Bron: Belga 0 De pandemie van het coronavirus versnelt nog altijd, maar het traject van het virus kan wel worden ingeperkt. Dat zegt de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tedros Adhanom Ghebreyesus roept de landen op "in de aanval" te gaan door alle verdachte gevallen te testen en hun nauwe contacten in quarantaine te plaatsen.

Wereldwijd zijn nu meer dan 300.000 gevallen van het coronavirus geregistreerd. En Covid-19 verspreidt zich steeds sneller, liet Tedros optekenen tijdens een virtuele persconferentie vanuit Genève. “Het duurde 67 dagen voor de eerste 100.000 gevallen, elf dagen voor de tweede 100.000 en nauwelijks vier dagen voor de derde golf van 100.000 gevallen”, stelde hij.

Volgens Tedros moet de maatschappij nog meer doen. “De mensen vragen om thuis te blijven en andere maatregelen van ‘social distancing’ in acht nemen, is belangrijk om de verspreiding van het virus te vertragen en tijd te winnen. Maar je kan geen voetbalwedstrijd winnen door alleen te verdedigen, je moet ook aanvallen met agressieve en gerichte tactieken. We moeten elk verdacht geval testen en isoleren. Alle nauwe contacten van bevestigde gevallen moeten bovendien in quarantaine geplaatst worden."

“Alarmerend”

Tedros gaf toe dat bepaalde landen te kampen hebben met een tekort aan middelen. Hij noemde het aantal infecties onder dokters en verplegend personeel ook alarmerend. “Als diegenen die zieken kunnen verzorgen zelf ziek worden, zullen veel meer mensen sterven”, luidde het.

Hij riep de G20-landen op de productie van beschermende kledij op te drijven. Dat materiaal moet rechtvaardig verdeeld worden en daar aankomen waar het het meest nodig is. Tot de G20 behoren de belangrijkste industrielanden en opkomende economieën, samen maken ze meer dan 80 procent van de wereldhandel uit.