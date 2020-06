WHO: wereldrecord coronabesmettingen opnieuw gebroken IB

22 juni 2020

04u59

Bron: Belga 0 Het aantal besmettingen met het coronavirus is de afgelopen 24 uur wereldwijd met 183.020 gevallen toegenomen. Dat is een nieuw record, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie vandaag.

In totaal ligt het aantal besmettingen wereldwijd op 8,7 miljoen en vielen er minstens 461.000 overlijdens als gevolg van Covid-19 te betreuren.

Het vorige dagrecord van het aantal nieuwe gevallen dateert van 18 juni. Toen kwamen er op 24 uur tijd 181.232 besmettingen bij.

De grootste toename van nieuwe gevallen kwam volgens de WHO uit Noord- en Zuid-Amerika: 116.041 nieuwe gevallen. In het afgelopen etmaal vielen in die regio 3.241 coronadoden. In Brazilië staat de teller al boven de 50.000 overlijdens door Covid-19, waardoor het land wereldwijd enkel de Verenigde Staten moet voorlaten.

Zuid-Oost-Azië heeft met 20.248 nieuwe gevallen het tweede hoogste aantal nieuwe besmettingen. Er kwamen in die regio ook 399 coronadoden bij op 24 uur.