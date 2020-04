WHO: "Wereld is nog lang niet klaar met coronavirus" ttr

22 april 2020

20u42

Bron: belga 1 De wereld is nog lang niet klaar met het nieuwe coronavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag. "De epidemie begint in de meeste landen net."

"Vergis je niet: we hebben nog een lange weg te gaan", waarschuwde WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een virtuele persconferentie vanuit het hoofdkantoor van het VN-agentschap in Genève.

"In de meeste landen in West-Europa lijkt de toestand stabiel of afnemend, maar we zien verontrustende opwaartse trends in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Oost-Europa", zei een bezorgde Ghebreyesus.

"Een van de grootste gevaren waarmee we vandaag worden geconfronteerd, is zelfgenoegzaamheid" in het licht van de pandemie, voegde hij eraan toe, en merkte op dat "er aanwijzingen zijn dat het grootste deel van de wereldbevolking vatbaar blijft" voor besmetting met het nieuwe coronavirus. De waarschuwing komt er net nu de WHO harde kritiek krijgt van de Verenigde Staten, die de organisatie ervan beschuldigen dat ze de pandemie verkeerd heeft aangepakt. Volgens Washington heeft de WHO te traag gereageerd om Peking niet te schofferen.

Het hoofd van de WHO zei vandaag dat de organisatie de internationale noodsituatie op het gebied van gezondheid "op het juiste moment", namelijk op 30 januari, heeft aangekondigd, "toen de rest van de wereld genoeg tijd had om voorbereiden".

"We kondigden het hoogste niveau af toen er in de wereld slechts 82 bevestigde gevallen waren en nog geen doden waren gevallen", buiten China. "Dat was voldoende om het virus voor te bereiden en te bestrijden", benadrukte Tedros Adhanom Ghebreyesus.