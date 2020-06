WHO waarschuwt: “Zuid-Afrika, Algerije en Kameroen 'corona-hotspots' van Afrika” KVE

11 juni 2020

13u37

Bron: Belga 6 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat er forse gezondheidsmaatregelen nodig zijn in Zuid-Afrika, Algerije en Kameroen. Binnen Afrika verspreidt het het nieuwe coronavirus zich met name in die landen snel.

De directeur van het regiokantoor van de WHO voor Afrika uitte donderdag haar zorgen in een briefing in Genève, waar de WHO gevestigd is. Volgens Matshidiso Moeti zal er in Afrika een "aanhoudende toename" zijn van het aantal coronabesmettingen tot er een vaccin komt.

Volgens de gegevens van de John Hopkins universiteit zijn er in Zuid-Afrika 55.421 mensen besmet geraakt met het longvirus en 1.210 doden gevallen. Eind mei lag het aantal besmettingen er nog op minder dan de helft van het huidige aantal. In het land gold tot voor kort een zeer strikte lockdown.



In Algerije ligt het aantal besmettingen momenteel op 10.484 en het aantal doden op 732. In Kameroen zijn dat er respectievelijk 8.681 en 212.

