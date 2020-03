WHO waarschuwt voor ‘valse hoop’: “Geen enkel bewijs dat coronavirus zal verdwijnen in zomer” KVDS

09 maart 2020

11u20 14 Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het niet bewezen dat het coronavirus de zomer niet zal overleven. Dat heeft het hoofd van het noodprogramma van de WHO Mike Ryan gezegd.

Ryan deed de uitspraak nadat hem gevraagd was of de warme zomermaanden in Europa een rem zouden kunnen zetten op de verspreiding van de ziekte. “We weten nog niet hoe het virus zich zal gedragen onder verschillende klimatologische omstandigheden”, aldus Ryan. “We moeten aannemen dat het zich verder zal kunnen verspreiden. Het getuigt van valse hoop om te zeggen dat het in de zomer gewoon zal verdwijnen, zoals het griepvirus. Er is op dit moment geen enkel bewijs voor dat dit zal gebeuren.”

Invloed van temperatuur

Dat is ook wat het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zegt. “Het is nog niet duidelijk of het weer en de temperatuur een impact hebben op de verspreiding van het virus”, klinkt het op de site. “Sommige virussen zoals de griep verspreiden zich sneller tijdens koude maanden, maar dat wil niet zeggen dat je niet ziek kan worden in andere maanden.”

Een studie van de Sun Yat-sen University in de Chinese provincie Guangzhou gaf eerder nochtans hoop. Ze concludeerde dat temperatuur een belangrijke invloed heeft op de verspreiding van het coronavirus. Daarvoor werden bevestigde gevallen van de ziekte in 429 steden over de hele wereld onder de loep genomen tussen 20 januari en 4 februari. Net als de temperaturen op die plaatsen.

Er zou een ‘beste temperatuur’ kunnen zijn voor de verspreiding van het virus Studie van de Sun Yat-sen University in China

Volgens de onderzoekers ging de verspreiding van het virus omhoog tot een temperatuur van 8,72 graden Celsius bereikt was, daarna ging ze weer naar omlaag. “Er zou dus een ‘beste temperatuur’ kunnen zijn voor de verspreiding van het virus”, klonk het hoopvol in de conclusie van de studie, die overigens nog niet gepubliceerd is en aan nader onderzoek onderworpen moet worden door andere wetenschappers. “Landen en regio’s met een lagere temperatuur moeten in elk geval de meest strikte maatregelen nemen tegen het virus.”

Voorzichtigheid

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) maande een week geleden ook al aan tot voorzichtigheid na een vraag van een lezer van Het Laatste Nieuws. Die wilde weten of het virus effectief niet kon overleven bij een buitentemperatuur van 27 graden, zoals soms wordt beweerd.

Volgens Van Ranst lijkt het coronavirus net als het griepvirus inderdaad niet van warmte te houden, maar hij maakte wel een kanttekening. “In een hotelkamer of een kantoorgebouw met airco ligt de temperatuur lager, dus daar kan het virus overleven. In Singapore is het momenteel warmer dan 27 graden en hebben we toch besmettingen. Vergeet niet dat het virus bij mensen zit en dat die 90 procent van de tijd in ruimtes zitten waar de airco de temperatuur onder de 27 graden houdt.”

Lees ook:

Zo voelt het om het coronavirus op te lopen: “Hoesten alsof ik doodging” (+)

Breekt coronavirus straks bij ons uit? En zal het vanzelf weer verdwijnen? Experts geven uitleg (+)

Reis annuleren wegens coronavirus? Geen terugbetaling. Alle vragen over de impact van het virus op uw vakantieplannen (+)

Bekijk ook: Uitgelegd. Wanneer komt er een medicijn tegen coronavirus?