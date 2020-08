WHO waarschuwt voor “vaccin nationalisme” AW

07 augustus 2020

15u02

Bron: The Guardian 0 Het UZ Gent is op zoek naar proefpersonen die willen meewerken aan een studie rond een coronavaccin , Rusland beweert dit jaar nog honderdduizenden dosissen van zo’n vaccin te kunnen produceren, en ook wetenschappers aan de universiteit van Oxford stelden onlangs een “veilig” kandidaat-vaccin voor. Te midden van de race naar een vaccin spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich uit tegen het “vaccin-nationalisme”.

De WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus benadrukte tijdens een videoconferentie dat het belangrijk is dat rijkere landen potentiële behandelingen en vaccins tegen het coronavirus niet voor zichzelf zullen houden. Zulk “vaccin nationalisme” zou immers ook negatieve gevolgen hebben voor de welvarende landen.



“Geen enkel land zal veilig zijn totdat we allemaal veilig zijn”, zei Tedros in een videoboodschap. Hij wees erop dat we leven in een “geglobaliseerde wereld" waarin alle economieën met elkaar verbonden zijn, waardoor het ook in het (economisch) belang van alle landen is om samen door deze crisis te komen.