WHO waarschuwt: “Grootste aantal nieuwe besmettingen op 24 uur tijd” ADN

20 mei 2020

19u52

Bron: Belga, ANP 30 De afgelopen 24 uur zijn ruim 106.000 nieuwe gevallen van COVID-19 gemeld aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat om het grootste aantal nieuwe gevallen op één dag tijd sinds het begin van de coronapandemie. Wereldwijd zijn nu bijna 4,9 miljoen mensen geïnfecteerd, b innen afzienbare tijd zal het aantal van 5 miljoen besmettingen wereldwijd bereikt worden.

"We hebben nog een lange weg af te leggen", aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Bijna twee op de drie gevallen wordt in vier landen opgetekend”, zo deelde hij ook mee. Tedros zei niet welke landen dat zijn, maar uit het laatste rapport van de WHO blijkt het te gaan om de Verenigde Staten, Rusland, Brazilië en Saudi-Arabië.

Meer dan 1.500 doden op 24 uur in de VS

Het aantal inwoners in de VS dat is besmet met het longvirus is nu boven de 1,5 miljoen gestegen. President Donald Trump benadrukte woensdag dat het hoge aantal besmettingen in de VS een gevolg is van het Amerikaanse beleid om zo veel mogelijk te testen. “Ik zie het als een onderscheiding, echt waar”, zei hij.



Na twee dagen met ongeveer 800 doden liep het dodental in de VS het afgelopen etmaal ook weer sterk op, met meer dan 1.500 (1.536 overlijdens, red.). In totaal stierven al 91.845 Amerikanen aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd.

Dodelijkste dag in Rusland sinds begin corona-uitbraak

Rusland maakte woensdag melding van de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de coronacrisis. Er overleden nog eens 135 coronapatiënten in het land, waar tot nu toe in totaal ‘slechts’ 2.972 sterfgevallen zijn gemeld. Het officiële Russische dodental ligt relatief laag. Sommige landen met minder besmettingen hebben melding gemaakt van de dood van tienduizenden patiënten.

De Russische autoriteiten lieten ook weten dat het afgelopen etmaal is vastgesteld dat nog eens 8.764 mensen het virus hebben opgelopen. In totaal zijn al 308.705 coronagevallen aan het licht gekomen in het land. Dat is het hoogste aantal buiten de Verenigde Staten.

(Lees verder onder de foto)

Voor het eerst meer dan 1.000 doden op 24 uur in Brazilië

In Brazilië is voor de eerste keer de kaap van 1.000 doden door het coronavirus op een dag overschreden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid werden 1.179 overlijdens geregistreerd, wat het totaal op 17.971 brengt in Brazilië. In het land van 210 miljoen inwoners is nu ook al bij 271.628 mensen Covid-19 vastgesteld. Ondanks het feit dat het coronavirus een zware tol eist in Brazilië, noemde president Jair Bolsonaro het virus een “griepje” en verzette hij zich tegen de lockdownmaatregelen die verschillende gouverneurs namen.

Sterke toename aantal besmettingen in Saudi-Arabië

Kort voor het einde van de islamitische vastenmaand is ook in Saudi-Arabië het aantal corona-besmettingen plots sterk toegenomen. Het ministerie van Volksgezondheid in Riyad meldde woensdag 2.691 nieuwe infecties. De voorbije dagen registreerde het koninkrijk duidelijk telkens ook meer dan 2.000 bijkomende gevallen. Volgens officiële cijfers zijn in Saoedi-Arabië intussen meer dan 62.000 mensen met Sars-CoV-2 besmet geraakt en zijn 339 eraan overleden.

Om greep te krijgen op de crisis heeft de regering voor het einde van de ramadan en dus het Suikerfeest een streng meerdaags uitgaansverbod afgekondigd dat zaterdag zal ingaan.

Armste landen

De WHO vreest ook de gevolgen van deze coronapandemie voor de armste landen. "We maken ons grote zorgen over het groeiend aantal gevallen in landen met lage tot gemiddelde inkomens", zei Tedros. In die landen is het gezondheidssysteem zwak of onbestaand, en zijn de maatregelen om afstand te houden moeilijk uit te voeren.

