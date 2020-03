WHO waarschuwt: “Gebruik van niet-geteste medicijnen kan valse hoop wekken” KVDS

24 maart 2020

06u28 0 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor het gebruik van niet-geteste medicijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. “Het kan valse hoop wekken en zelfs meer kwaad dan goed doen”, aldus grote baas Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Het kan namelijk een tekort veroorzaken aan medicijnen die nodig zijn om andere ziektes te behandelen.”

Volgens Ghebreyesus is er “een wanhopige behoefte” om een geneesmiddel te vinden tegen COVID-19, maar hij vraagt om toch op te passen. “Kleine, observationele en niet-gerandomiseerde studies zullen ons niet de antwoorden geven die we zo hard nodig hebben.”





Er is “zo snel mogelijk onomstotelijk en kwalitatief hoogstaand bewijs” nodig, klinkt het. Volgens Ghebreyesus is dat alleen mogelijk als zo veel mogelijk landen de krachten bundelen in het onderzoek.

