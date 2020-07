WHO waarschuwt dat coronavirus wereldwijd nog altijd in kracht toeneemt: “Dubbel zo veel gevallen als zes weken geleden” KVDS

28 juli 2020

08u52

Bron: The Guardian, CNN 6 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt ervoor dat het nieuwe coronavirus wereldwijd nog altijd in kracht toeneemt. Volgens directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus is het aantal gevallen de afgelopen zes weken verdubbeld.

Volgens cijfers van de Johns Hopkins University zijn er intussen meer dan 16,4 miljoen bevestigde gevallen van het virus gemeld. Het dodental staat op meer dan 654.000.

Alarmniveau

Donderdag zal het exact zes maanden geleden zijn dat de WHO het internationale alarmniveau voor het virus naar het hoogste niveau bracht. Op 30 januari waren er buiten China nog geen 100 gevallen gemeld en was nog niemand aan het virus overleden.





De vrees bestaat dat steeds meer Europese landen de coronamaatregelen zullen verstrengen door een nieuwe opstoot van het aantal besmettingen. Naast ons land was dat ook het geval in Duitsland en Frankrijk. Duitsland maakt coronatests verplicht voor reizigers die terugkeren uit risicogebieden. Frankrijk heeft de avondklok ingesteld voor enkele stranden in Quiberon (Bretagne), nadat er vorige week een uitbraak van het virus was.

Ook buiten Europa duikt het virus opnieuw op in landen waar het aanvankelijk bedwongen leek. Zo rapporteerde China dinsdag voor de tweede dag op rij het hoogste aantal nieuwe lokale gevallen van het virus sinds begin maart. De meeste van de 64 nieuwe gevallen situeren zich in de noordwestelijke regio Xinjiang. Daar was eerder vijf maanden geen nieuw geval meer gemeld.

Ook Hongkong ziet het aantal gevallen weer omhoog gaan. De afgelopen twee weken werden er meer dan 1.000 nieuwe gevallen gemeld. Hetzelfde geldt voor Japan, waar de jongste week zo’n 5.000 nieuwe gevallen werden ontdekt. Vooral in de hoofdstad Tokio is de tol zwaar, met maandag voor de zesde dag op rij meer dan 200 nieuwe besmettingen.

Hulpverleners

In Australië waren er in juni nog maar een handvol besmettingen. Dat is nu anders, zeker in de zuidelijke staat Victoria, waar er maandag 384 nieuwe besmettingen waren. Bij de bijna 5.000 patiënten die er nu zijn, blijken ook heel wat hulpverleners te zijn. Nieuwe niet-dringende chirurgische ingrepen zijn er voorlopig opgeschort.

De zwaarste maatregelen in Azië zijn momenteel van kracht in Vietnam. Daar begon maandag de evacuatie van 80.000 toeristen uit de stad Da Nang nadat het coronavirus was ontdekt bij enkele inwoners. Vietnam wordt als een voorbeeld gezien in de aanpak van het virus. Het land begon al snel met het screenen van passagiers op luchthavens en een streng quarantaineprogramma. Er wordt ook intensief aan contacttracing gedaan. Er werden nog maar 431 gevallen gemeld en geen enkele dode.

Ondanks de heropflakkering, komt geen enkel land evenwel in de buurt van de Verenigde Staten en Brazilië. Daar zijn ze nochtans nog maar aan de eerste golf toe. In de VS werden al 4,2 miljoen gevallen gemeld en ruim 148.000 doden, in Brazilië 2,4 miljoen besmettingen en ruim 87.000 doden.

Unicef

Volgens Unicef dreigen overigens meer dan 6,7 miljoen kinderen onder 5 jaar ondervoed te raken door de crisis. De organisatie meldt dat op basis van een onderzoek dat gepubliceerd werd in medisch tijdschrift The Lancet. Het aantal ondervoede kinderen kan volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties aan het einde van dit jaar uitkomen op 54 miljoen, het hoogste aantal deze eeuw. Het aantal kinderen dat maandelijks overlijdt, dreigt te stijgen met 10.000, als er niets wordt gedaan. Vooral in het zuiden van Azië en het zuiden van Afrika komen kwetsbare kinderen in de problemen door de coronacrisis.

