WHO waarschuwt dat andere gezondheidsdiensten niet verwaarloosd mogen worden door coronacrisis

21 april 2020

11u27

Bron: Belga 0 De Aziatisch-Pacifische landen mogen andere gezondheidsdiensten niet verwaarlozen tijdens de pandemie van het coronavirus, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De regio nabij de westelijke Stille Oceaan kan een nieuwe crisis meemaken als andere ziektes niet worden bestreden.

Takeshi Kasai, de regionale directeur van de WHO voor de westelijke Pacific, zei dat het antwoord op de corona-epidemie geen hinderpaal mag vormen voor gezondheidsdiensten zoals de immunisering en behandeling van acute en chronische ziektes, die miljoenen mensen in de regio treffen. "Als we Covid-19 toelaten immuniseringsprogramma's te verstoren, kan onze regio een nieuwe crisis meemaken op een moment dat de gezondheidssystemen al onder druk staan", aldus Kasai.

Volgens de WHO-verantwoordelijke kennen besmettelijke ziektes die lange tijd onder controle of geëlimineerd waren, een heropleving wanneer de vaccinatiegraad afneemt. Hij wees op nieuwe gevallen van polio en uitbraken van de mazelen vorig jaar in verschillende landen in de regio. Miljoenen mensen hebben daarnaast ook nood aan verzorging en behandeling voor acute en chronische aandoeningen zoals tuberculose, hiv, malaria, een te hoge bloeddruk (hypertensie), diabetes, kanker en hartziektes.

"We mogen het antwoord op Covid-19 hun leven niet in gevaar laten brengen door deze diensten in het gedrang te brengen", aldus nog Kasai.

Lange termijn

Hij maande regeringen in de regio ook nog aan niet op hun lauweren te rusten en na te denken over langetermijnstrategieën die zowel de nood om de volksgezondheid te beschermen, als de economie en het openbare leven in rekenschap nemen. "Dit is niet de tijd om te ontspannen", zei hij. "We moeten onszelf voorbereiden op een nieuwe manier van leven in de afzienbare toekomst."

Nog volgens de regionale directeur is het momenteel niet mogelijk om de precieze bron van het virus te achterhalen. Alle beschikbare bewijzen duiden op een dierlijke herkomst, zei hij nog.