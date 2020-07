WHO waarschuwt: “Coronacrisis kan erger en erger en erger worden” kv

13 juli 2020

19u07

Bron: Reuters 0 De coronapandemie die wereldwijd lelijk huishoudt zal alleen maar erger worden als landen er niet in slagen om zich aan strikte voorzorgsmaatregelen te houden. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag.

“Laat me duidelijk zijn: te veel landen gaan de verkeerde richting uit. Het virus blijft publieke vijand nummer één”, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag tijdens een virtuele briefing vanuit het WHO-hoofdkwartier in Genève. “Als de basisregels niet gevolg worden, dan is er voor deze pandemie maar een richting: erger en erger en erger worden.”

Wereldwijd werden al zo’n 13 miljoen besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Meer dan een half miljoen mensen overleefden de ziekte niet. Tedros meldde dat de helft van de 230.000 nieuwe gevallen die zondag werden geregistreerd afkomstig zijn uit de VS en Brazilië.



Volgens Mike Ryan, directeur van het WHO Health Emergency Programma, kan het voor sommige streken op het Amerikaanse continent aangeraden zijn om “beperkte of geografisch gerichte lockdowns” in te voeren. Die moeten besmettingen tegengaan in gebieden waar “de verspreiding volledig uit de hand loopt”.

Tedros kondigde ook aan dat de WHO nog steeds niet officieel op de hoogte werden gesteld van de Amerikaanse terugtrekking uit de organisatie die vorige week werd aangekondigd door president Trump.