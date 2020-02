WHO waarschuwt: corona-epidemie bevindt zich op "beslissend punt” TT

27 februari 2020

17u03

Bron: Belga 10 Er is stilaan een "beslissend punt" bereikt in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verklaard. Hij roept de landen op om "snel" te handelen om het "zeer gevaarlijke virus" aan te pakken.

Door de snelle verspreiding van het virus in landen als Iran, Italië en Zuid-Korea, bevindt de wereld zich nu op een kruispunt, verklaarde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie. De beslissingen die nu genomen worden, kunnen bepalen of het coronavirus onder controle wordt gebracht, dan wel of de epidemie uit de hand loopt.

"Dit virus heeft een pandemisch potentieel", zo klonk het. "We bevinden ons nu op een beslissend punt. Als jullie nu op een harde manier reageren, kunnen jullie het coronavirus indijken. Mijn advies is om snel te handelen."

"Het is nu het moment om actie te ondernemen, infecties te voorkomen en levens te redden", vervolgde hij. Vroege detectie, isolatie van patiënten en het opsporen van mensen die in contact geweest zijn met een besmette patiënt, acht hij daarbij cruciaal.

