WHO vraagt elk bedrijf maatregelen tegen coronavirus te nemen: "Desinfecteer bureaus dagelijks en laat ook bij milde hoest personeel thuis werken"

27 februari 2020

10u45

Bron: WHO 0 Nu het coronavirus steeds meer om zich heen grijpt, vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie aan elk bedrijf wereldwijd om een resem maatregelen te nemen. Zo horen werknemers hun werkplek te allen tijde hygiënisch achter te laten. “Desinfecteer bureaus dagelijks”, luidt het advies. “En als Covid-19 in jullie contreien zou opduiken, laat het personeel dan ook bij milde hoest thuis werken.”

De WHO wijst er nogmaals op dat het virus zich via kleine druppeltjes verspreidt. De besmetting gebeurt wanneer coronapatiënten bijvoorbeeld hoesten, niezen of zwaar uitademen. Die druppeltjes belanden dan op bepaalde oppervlakken of voorwerpen, denk maar aan tafels, telefoons of toetsenborden. Wie ermee in contact komt en vervolgens zijn/haar ogen, neus of mond aanraakt kan geïnfecteerd raken. Vandaar dat het dus uitermate belangrijk is om de werkplek op regelmatige basis te reinigen met een ontsmettingsmiddel.

Werkgevers dienen hun personeel ook te stimuleren om zo veel mogelijk de handen te wassen. Dat kan bijvoorbeeld door genoeg zeepdispensers te voorzien en met affiches te wijzen op het belang ervan. Zorg daarnaast ook voor papieren zakdoeken en afgesloten vuilnisbakken om ze in weg te gooien.

Vanaf 37,3 graden

Als het coronavirus in ons land opmars zou beginnen maken, volgen nog extra maatregelen. Werknemers horen in dat geval thuis te blijven van zodra ze licht beginnen te hoesten of koorts krijgen (vanaf 37,3 graden). Thuiswerk kan uiteraard wel nog als de omstandigheden het toelaten.

De WHO raadt bedrijven ook aan om een plan klaar te hebben als iemand de typische ziekteverschijnselen zou vertonen. Welke ruimte zou dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om die persoon te isoleren? Welke werknemers lopen extra risico om ook ziek te worden? Denk dan concreet aan ouder personeel of mensen die bijvoorbeeld kampen met suikerziekte of hart- en longaandoeningen. Zulke vragen moeten in dat geval zo snel mogelijk een antwoord krijgen.

Thuiswerk

De WHO vraagt tot slot ook om thuiswerk te promoten. “Als er een uitbraak komt, kan de bevolking geadviseerd worden om openbaar vervoer en drukbevolkte plaatsen te mijden. Dankzij thuiswerk blijft je bedrijf draaiende en lopen de werknemers geen gevaar”, klinkt het.

“Nu is hét moment om voorbereidingen te treffen. Simpele voorzorgsmaatregelen en de nodige planning kunnen een groot verschil maken. Wie nu in actie schiet, zal het bedrijf én de werknemers beter kunnen beschermen”, besluit de WHO.

