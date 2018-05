WHO voorzichtig optimistisch na uitbraak ebola in Congo ADN

29 mei 2018

15u33

Bron: Belga 1 Na de uitbraak van ebola in Congo is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er "voorzichtig optimistisch" over dat een grotere catastrofe kon afgewend worden.

In de grootstad Mbandaka was het dankzij een snelle interventie dat er na het eerste geval geen sterke stijging van de gevallen heeft plaatsgevonden, zei Peter Salama, WHO-directeur voor noodinterventies, vandaag in Genève. Daar zijn tot dusver vier gevallen gemeld. In totaal werden 400 mensen ingeënt, die met betrokkenen in Mbandaka in contact waren geweest.

Volgens Salama werden tot nu toe 54 verdachte gevallen gemeld en zijn 25 mensen gestorven. In 35 gevallen werd het virus aangetoond. De meeste gevallen werden vanuit de regio's Bikoro en Iboko in het noordwesten van het land gemeld.

Een van de hoofdpartners van de WHO ter plaatse is de organisatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC). Volgens IFRC-secretaris-generaal Elhadj As Sy zijn in Congo 60.000 vrijwilligers ingezet die de lokale talen spreken en de cultuur kennen. Ze bekommeren zich bijvoorbeeld over veilige begrafenissen.

De WHO wil in Congo vijf experimentele geneesmiddelen voor de behandeling van ebola-patiënten testen. Het ministerie van Gezondheid werkt aan vergunningsprocedures, zei Salama.