WHO voorspelt dat Amerika nieuw epicentrum van pandemie wordt, Trump wil strenge maatregelen "heel snel" terugdraaien

24 maart 2020

16u59

Bron: Time 6 In de Verenigde Staten stijgt het aantal mensen dat met het nieuwe coronavirus besmet is explosief. Het land steekt binnenkort mogelijk Europa voorbij en is op weg om het nieuwe epicentrum van de pandemie te worden, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Gisteren liet president Donald Trump echter verstaan dat hij de strenge maatregelen zo snel mogelijk wil terugschroeven.

Het coronavirus dook in december voor het eerst op in China en verspreidde zich vervolgens naar Europa, dat momenteel het ergst getroffen continent is. De snelle opmars van Covid-19 in de VS doet echter vermoeden dat de Amerikanen die twijfelachtige status weldra overnemen, verklaarde WHO-woordvoerster Margaret Harris tijdens een persconferentie. “We stellen een zeer sterke stijging vast van het aantal gevallen in de VS. Het is momenteel nog niet het geval, maar de mogelijkheid bestaat”, aldus Harris.

Volgens het dagelijkse bulletin van de WHO zagen de Verenigde Staten het aantal mensen dat positief testte en het aantal overlijdens op 24 uur tijd verdubbelen (31.573 besmettingen en 402 doden). In diezelfde tijdspanne registreerde Europa 20.131 nieuwe gevallen en 1.318 overlijdens.

De toename van het aantal zieken in de VS kan mogelijk voor een deel worden verklaard door een betere screening en door het hoge aantal besmettingen net voor de striktere maatregelen werden ingevoerd.

“Wereld kan niet jarenlang plat”

Gisteren liet president Donald Trump echter verstaan dat hij die strenge aanpak zo snel mogelijk wil terugschroeven. “Als het aan de dokters lag, zouden zij de hele wereld gedurende enkele jaren platleggen. Dat kan natuurlijk niet. De behandeling mag niet erger worden dan het probleem zelf”, vertelde hij tijdens zijn persbriefing.

Vanaf 16 maart sloten scholen, restaurants en andere zaken in de VS de deuren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Trump hunkert nu echter al naar een terugkeer van het normale leven. “De maatregelen gelden nog een week, daarna zullen we een nieuwe evaluatie maken. We zullen heel snel weer ‘in business’ zijn. Het zal zeker geen drie of vier maanden duren, zoals iemand suggereerde.”

We can expect the United States to reach ~60,000 confirmed cases of #Coronavirus by the end of today (March 24th) and 100,000 cases by the end of Thursday. At this rate there will be 1 Million cases by next Friday. pic.twitter.com/KJtqD16VAK Sean O'Hanlon, MSE(@ Sean_OHanlon) link

Trump houdt er wel rekening mee dat bepaalde delen van het land langer in quarantaine zullen moeten blijven. “Dan hebben we het over de zogenaamde ‘hotspots’, die zullen we goed in de gaten blijven houden. We moeten onze oudere en kwetsbare bevolking blijven beschermen. Een slechte economie kan volgens mij trouwens nog meer doden veroorzaken dan het virus.”

“Waar is Fauci?”

Die nonchalante houding doet gezondheidsexperts gruwelen. Opvallend in dat verband: van Anthony Fauci bleek tijdens de persconferentie geen spoor. De 79-jarige epidemioloog geldt in Amerika als een baken van vertrouwen, op Twitter kwam dan ook meteen de vraag wat er met hem gebeurd was. Was hij zelf ziek geworden? Of was hij aan de kant geschoven vanwege een te groot verschil in visie?

Will the press in the @WhiteHouse briefing room commit malpractice for the second day in a row by not asking the only question that matters:



WHERE IS DR. FAUCI ??? 🤔🤔#WhereIsDrFauci? #WhereIsFauci? pic.twitter.com/cXWsga3ocL Fernand R. Amandi(@ AmandiOnAir) link

“Ik was net nog bij hem, hij zit nu op een belangrijke vergadering”, helderde Trump het mysterie op. “We wisselen ook wat af qua sprekers, afhankelijk van het nieuws van de dag. Hij is een goeie kerel en zal hier snel weer staan.”

“Ik ben uitgeput, maar voel me nog goed”, gaf Fauci nadien zelf mee. “En voor zover ik weet, ben ik ook nog niet ontslagen. Ik probeer Trump zo veel mogelijk accurate info mee te geven, maar dat is soms een lastige opgave. Ik kan moeilijk zijn microfoon afnemen en hem van het podium duwen. We zullen het volgende keer proberen rechtzetten.”

“Wil hem niet voor schut zetten”

Fauci moest Trump al eens tot de orde roepen toen hij beweerde dat een middel tegen malaria ook zou werken tegen het coronavirus. En toen Trump zich versprak (het State Department noemde hij ‘Deep State Department’; nvdr), pakte hij uit met een heuse facepalm.

Dr. Fauci body language update pic.twitter.com/xZZTnAsERR Jake Lahut(@ JakeLahut) link

“Voor alle duidelijkheid: ik wil hem niet voor schut zetten”, liet Fauci dit weekend in de ‘New York Times’ optekenen. “Ik wil niet de macho zijn die zich verzet tegen de president. Ik wil enkel dat de feiten helder zijn.”

Vandaag ging Fauci in een podcast nog een stapje verder. “Het stoort me dat de media ons tegen elkaar willen opzetten. Hopelijk stopt dat, want we hebben met veel grotere problemen af te rekenen. En in se verschillen we niet eens zo hard van visie. De president luistert naar wat ik en andere leden uit de taskforce hem vertellen. Als ik aanbevelingen doe, aanvaardt hij die. Het heeft dus geen zin om ons tegen elkaar uit te spelen.”

