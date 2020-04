WHO verwacht vervijfvoudiging van aantal geleverde coronatests in mei ADN

28 april 2020

15u53

Bron: Belga 0 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht komende maand het aantal aan landen geleverde coronatests te vervijfvoudigen. De vraag naar medisch materiaal ligt momenteel ‘tweehonderd procent’ hoger dan normaal, meldde een WHO-lid dinsdag in het Zwitserse Genève.

Tot nu toe werden meer dan een miljoen coronatests verdeeld onder 126 landen, maar telkens ging het om leveringen van "kleine hoeveelheden". Deze tests maakten het mogelijk om geïmporteerde gevallen van besmettingen met Covid-19 op te speuren en verspreiding nadien na te gaan.

Anderhalf miljoen tests

Nu worden er nog eens anderhalf miljoen tests beschikbaar gemaakt. Volgens een verantwoordelijke van de Wereldgezondheidsorganisatie zou het volume in mei vervijfvoudigd moeten worden in vergelijking met de voorbije zes weken. De vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het virus, tests en biomedische producten ligt honderd à tweehonderd procent hoger dan normaal.



"De markt kon gewoonweg de vraag niet aan", klinkt het bij de organisatie. Vooral dan omdat de meerderheid van de partners uit China komt en zij hun fabrieken moesten stilleggen na de uitbraak van het virus, maar ook omdat er exportrestricties van kracht waren en luchtverkeer moeilijk was. Individuele beschermingsmiddelen konden echter snel verspreid worden over tachtig landen.

Luchtbrug

Daarnaast koos de WHO nog voor een "andere aanpak" door met het gebruik van commerciële vliegtuigen een luchtbrug te creëren om landen te bevoorraden.

De WHO wil echter nog meer vliegtuigen inzetten om testmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen te vervoeren naar gebieden waar het coronavirus is uitgebroken. Volgens de WHO raakte het transport deze maand verstoord en dreigt bovendien een tekort aan vaccins tegen andere ziekten als de verstoringen aanhouden.

Ondervoeding

Onder leiding van het Wereldvoedselprogramma kon er tot slot materiaal geleverd worden aan meer dan vijftig landen in Afrika. Het Wereldvoedselprogramma waarschuwde dinsdag dat er in de komende drie maanden in negen Oost-Afrikaanse landen een verdubbeling dreigt van het aantal mensen dat te lijden heeft aan ernstige ondervoeding, als ze niet snel hulp krijgen.

