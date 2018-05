WHO verhoogt risico ebola in Congo naar 'zeer hoog': vrees voor exponentiële toename van zieken ADN

18 mei 2018

09u02

Bron: ANP 4 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar beoordeling van het volksgezondheidsrisico van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo verhoogd van "hoog'' naar "zeer hoog" op nationaal niveau.

Dat laat de organisatie vandaag weten nadat gisteren in de stad Mbandaka een geval van ebola is bevestigd. "De bevestigde zaak in Mbandaka, een groot stedelijk centrum op grote nationale en internationale routes over rivieren, wegen en binnenlandse vluchten, vergroot het verspreidingsrisico in de Democratische Republiek Congo en de buurlanden", aldus de WHO.

"We proberen zeker geen paniek te zaaien in de nationale of internationale gemeenschap", zei WHO-adjunct-directeur-generaal voor gezondheidsnoodsituaties Peter Salama. "Wat we echter zeggen is dat stedelijk ebola een heel ander fenomeen is dan landelijk ebola, omdat we weten dat mensen in stedelijke gebieden veel meer contacten kunnen hebben." Dat kan resulteren in een exponentiële toename van ziektegevallen, aldus Salama.

Nachtmerriescenario

Het nachtmerriescenario is een uitbraak in Kinshasa, een drukke stad waar miljoenen mensen wonen in onhygiënische sloppenwijken die niet zijn aangesloten op een rioolstelsel.

Later vandaag zal de WHO een noodcommissie van deskundigen bijeenroepen om advies te geven over de internationale reactie op de uitbraak en beslissen of die een "noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang" vormt.

Tot dusverre zijn 23 dodelijke gevallen van ebola geconstateerd in de meer geïsoleerde gebieden, waar het voor autoriteiten makkelijker was om het virus in te dammen.