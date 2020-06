WHO trekt aan alarmbel over nieuwe stijgingen in coronapandemie: “We bereiken elke dag een duister record” TT

22 juni 2020

16u56

Bron: Belga, Reuters 28 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op een persconferentie meer uitleg gegeven over de wereldwijde stand van zaken in de coronapandemie. T edros Adhanom Ghebreyesus, de algemeen directeur van de WHO, waarschuwde de wereld nogmaals dat de epidemie blijft versnellen en maatregelen nodig blijven. De corona-epidemie is verre van bedwongen, integendeel: de laatste dagen worden steeds meer nieuwe besmettingen gemeld.



“We weten dat de pandemie veel meer is dan een gezondheidscrisis”, zei de Ethiopiër vanmiddag al. “Het is een economische, sociale en in bepaalde landen ook politieke crisis. De effecten van deze crisis zullen we nog decennialang voelen.” Tedros benadrukte dat het drie maanden had geduurd vooraleer het eerste miljoen besmettingen wereldwijd werd geconstateerd. Het laatste miljoen werd de voorbije acht dagen gesignaleerd.

“Het lijkt alsof we elke dag een nieuw duister record bereiken”, aldus Tedros. “Er zijn nu meer dan 8,8 miljoen besmettingen vastgesteld, en 465.000 doden. Alle landen zien zich geconfronteerd met een delicate balans tussen het redden van levens en het openen van de samenleving. Landen kunnen beiden doen en wij dringen aan voorzichtig te blijven. Maar de maatregelen kunnen enkel effectief zijn als mensen afstand blijven houden, hun handen blijven wassen en een masker dragen wanneer nodig.”

De ontdekking dat het middel dexamethason, een ontstekingsremmer tegen onder andere artritis, effectief lijkt bij de behandeling van zwaar zieke patienten, noemde Tedros wel een “dringend nodige reden om te vieren”. “De volgende uitdaging nu is de productie te versnellen. De vraag is al gestegen, maar gelukkig is dit een goedkoop medicijn en zijn er veel producenten.” Hij benadrukte dat dexamethason alleen in ernstige en kritieke gevallen moet worden gebruikt, en onder medisch toezicht.

“Gevaarlijk moment”

De waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie komt er omdat de meeste landen intussen hun exit uit de lockdown doorvoeren en hun economie proberen te herlanceren. Vorige maand bestempelde de WHO-voorzitter dit nog als een “gevaarlijk moment”. “Het virus blijft zich immers snel verspreiden en blijft dodelijk”, zei hij toen.

Gisteren meldde de WHO 183.000 nieuwe besmettingen op een dag tijd, opnieuw een recordstijging. Op dit moment is Zuid-Amerika - in het groen in de grafiek - het nieuwe epicentrum van het virus. Ook in andere Aziatische landen (rood) dan China, waaronder India, neemt het aantal besmettingen fel toe, en een stijging is ook te zien in de Verenigde Staten (geel). Europa (blauw) kende zijn piek in april. De grafiek toont het zevendaags gemiddelde om weekendeffecten uit te vlakken.



De WHO-chef vroeg regeringen en organisaties dan ook met aandrang zich voor te bereiden op een eventuele toekomstige pandemie die “in om het even welk land of om het even welk moment miljoenen doden kan kosten”.

Covid-19 maakte tot dusver wereldwijd 465.300 dodelijke slachtoffers. De Verenigde Staten zijn het meest getroffen land met 119.959 doden, gevolgd door Brazilië (50.617), Groot-Brittannië (42.632), Italië (34.634) en Frankrijk (29.633). In België zitten we aan 9.696 sterfgevallen.



