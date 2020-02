WHO-topman: “Uitbraak van coronavirus vormt zeer ernstige bedreiging voor de wereld” SVM

11 februari 2020

14u29

Bron: Belga 2 De uitbraak van het coronavirus vormt een zeer ernstige bedreiging voor de rest van de wereld. Dat zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn intussen al meer dan duizend doden gevallen.

Tedros merkt op dat 99 procent van de gevallen zich binnen China voordeed en dat slechts twee doden uit het buitenland werden gemeld. Maar hij noemt het “zorgwekkend” dat het virus onlangs in Frankrijk en Groot-Brittannië van persoon tot persoon doorgegeven is, terwijl deze mensen niet in China geweest waren.

Tedros deed de uitspraak bij de opening van een tweedaagse wetenschappelijke conferentie in Genève. Die is bedoeld om meer vaart te zetten achter de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen het nieuwe coronavirus.

Stappenplan

De topman van de WHO hoopt dat de bijeenkomst in Genève een stappenplan oplevert voor de aanpak van de crisis door de wetenschappers. De medische vorsers, gezondheidsfunctionarissen en regeringsafgevaardigden zouden ook bespreken hoe ze de gaten kunnen sluiten in de kennis over de oorsprong, overdracht en behandeling van het virus. Tedros drong er bij de wetenschappers op aan samen te werken en hun bevindingen te delen.

Meer dan honderd doden op één dag

In China blijft het aantal nieuwe besmettingen en doden ondertussen oplopen. Voor het eerst sinds het virus eind december 2019 opdook, stierven meer dan honderd mensen op één dag. Gisteren overleden 108 mensen aan de gevolgen van het virus volgens cijfers van de Chinese gezondheidsautoriteiten, een piek die de 97 sterfgevallen van de dag ervoor overschreed. Het totale aantal doden ligt nu op 1.016 in China, het totale aantal besmettingen op 37.626.

Twee hoge functionarissen zijn inmiddels ook ontslagen in Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het virus. Hun functies worden nu ingevuld door Wang Hesheng, een bondgenoot van president Xi Jinping.

Via waterleiding of ventilatiesysteem?

In Hongkong werd een gebouw gedeeltelijk ontruimd uit vrees dat het virus zich via de waterleidingen of het ventilatiesysteem had verspreid. De kwestie ontstond nadat een vrouw die tien verdiepingen onder een besmette persoon woonde positief testte op het virus. De bewoners die nu in quarantaine gingen, zullen wellicht over enkele dagen naar hun flats kunnen terugkeren.

Het virus veroorzaakt chaos in industrieën die zaken doen met China, denk maar aan het toerisme. Na Taiwan en Japan weigert nu ook Thailand een cruiseschip te laten aanleggen, ook al zijn er geen bevestigde besmettingen aan boord. “Indien nodig zullen we de Westerdam wel van brandstof, voedsel en water voorzien”, aldus de Thaise premier Prayut Chan-o-cha.