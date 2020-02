WHO-topman: “Uitbraak van coronavirus vormt zeer ernstige bedreiging voor de wereld” SVM

11 februari 2020

14u29

Bron: Belga 0 De uitbraak van het coronavirus vormt een zeer ernstige bedreiging voor de rest van de wereld. Dat zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn intussen al meer dan duizend doden gevallen.

Tedros merkt op dat 99 procent van de gevallen zich binnen China voordeed en dat slechts twee doden uit het buitenland werden gemeld. Maar hij noemt het “zorgwekkend” dat het virus onlangs in Frankrijk en Groot-Brittannië van persoon tot persoon doorgegeven is, terwijl deze mensen niet in China geweest waren.

Tedros deed de uitspraak bij de opening van een tweedaagse wetenschappelijke conferentie in Genève. Die is bedoeld om meer vaart te zetten achter de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen het nieuwe coronavirus.

Meer dan honderd doden op één dag

In China blijft het aantal nieuwe besmettingen en doden oplopen. Voor het eerst sinds het virus eind december 2019 opdook, stierven meer dan honderd mensen op één dag. Gisteren overleden 108 mensen aan de gevolgen van het virus volgens cijfers van de Chinese gezondheidsautoriteiten, een piek die de 97 sterfgevallen van de dag ervoor overschreed.

Het totale aantal doden ligt nu op 1.016 in China, het totale aantal besmettingen op 37.626. Twee hoge functionarissen zijn inmiddels ook ontslagen in Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het virus.