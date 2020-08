WHO-topman: “Er komt misschien wel nooit wondermiddel tegen Covid-19" SVM

03 augustus 2020

17u20

Bron: Belga 4 "Er is geen wondermiddel tegen Covid-19. En dat zal er misschien nooit zijn.” Dat verklaarde topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tijdens een online persconferentie.



"De klinische testen geven ons hoop, maar dat wil niet per se zeggen dat daaruit een efficiënt vaccin zal komen", erkende Tedros. Maar het coronavirus kan ook onder controle gebracht worden door goede maatregelen en politiek engagement, klinkt het. “Als politieke leiders nauw samenwerken met de bevolking, kan deze ziekte beheerst worden.”

De mensheid moet dan wel goed geïnformeerd worden, benadrukte Tedros. Hij dringt er verder ook bij de man in de straat op aan om afstand te houden en een mondmasker te dragen. "De boodschap aan de mensen en de regeringen is: doe dit allemaal, en blijf het ook doen als het onder controle is", aldus de Ethiopiër.

Volgens viroloog Steven Van Gucht zal het coronavirus niet verdwijnen, maar de bijhorende ellende wel. “In de toekomst zal Covid-19 zich gedragen als een milde infectie. Als voldoende mensen immuun zijn - en dat gebeurt liefst na een vaccinatie - zal corona geen probleem meer zijn.”

