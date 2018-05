WHO stuurt vaccins tegen ebola naar Congo: "Organisatie bereidt zich voor op het ergste" TTR KV

14 mei 2018

16u04

Na de jongste uitbraak van ebola in Congo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een experimenteel vaccin ter bestrijding van de epidemie naar het getroffen gebied gestuurd.

Momenteel zijn 4.000 vaccins onderweg naar de provincie in het noordwesten van het land, zei een woordvoerder van de WHO vandaag in Genève. Het vaccin, dat ontwikkeld werd door Merck in 2016, bleek bij proeven op mensen veilig en efficiënt, maar zit nog in de experimentele fase omdat het product nog geen licentie heeft. Het middel moet erg koud bewaard worden, tussen min 60 en min 80 graden Celsius, en dat brengt grote uitdagingen met zich mee voor de verdeling in Congo.

Naast twee bevestigde gevallen de afgelopen dagen steeg het aantal waarschijnlijke gevallen naar vijfentwintig en het aantal vermoede besmettingen naar twaalf.

' Een van de gevaarlijkste ziekteverwekkers ter wereld'

Negentien mensen zijn tot nu toe gestorven aan symptomen, zoals met bloedingen gepaarde hoge koorts. Bij hen werd ebola echter nog niet bevestigd. De WHO vreest dat de ziekte zich uitbreidt naar de buurlanden. Vooral Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn wegens het gezamenlijke rivierengebied in gevaar. "De organisatie bereidt zich voor op het ergste scenario", klinkt het. De rampzalige infrastructuur in het getroffen gebied maakt alle hulp nog moeilijker.

Het virus behoort tot een van de gevaarlijkste ziekteverwekkers ter wereld. Vijfentwintig tot negentig procent van de besmette mensen sterven. Vorig jaar liet de regering in Congo het nog niet officieel toegelaten vaccin toe. Het werd al met een eerste succes getest bij de ebola-epidemie in West-Afrika. Bij de uitbraak in Liberia, Guinee en Sierra Leone in 2014 en 2015 stierven rond de 11.000 mensen.