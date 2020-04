WHO slaat keihard terug naar Trump: “Gebruik coronacrisis niet om politiek te scoren als je niet nog meer lijkzakken wil” KVDS

09 april 2020

15u56

Bron: Reuters, Daily Mail 14 De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de Amerikaanse president Donald Trump van antwoord gediend, nadat die laatste er dinsdag mee dreigde om de Amerikaanse financiële bijdrage (46 miljoen euro) voor de organisatie in te houden. Trump vindt dat de WHO de strijd tegen het coronavirus “grondig verpest” heeft en te veel op China gericht is.

Volgens dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO moet Trump stoppen met het politiseren van de coronacrisis. “Op het einde van de dag behoren mensen tot heel wat verschillende politieke partijen. De focus moet liggen op het redden van hun levens. Politiseer de coronacrisis niet als je niet nog meer lijkzakken wil”, was het antwoord. “Alleen eendracht kan het virus verslaan.”

Dieper in de crisis

“Zonder eendracht zullen zelfs de landen met de beste systemen in de problemen komen en dieper in de crisis wegzakken”, gaat hij verder. “Dat is onze boodschap. Eendracht op nationaal niveau. En alle landen ter wereld moeten samenwerken. Gebruik de coronacrisis niet om politiek te scoren. Dat is nergens voor nodig. Er zijn heel wat andere manieren om jezelf te bewijzen.”





Trump wees eerder ook al de Democraten, verschillende Amerikaanse staten en gouverneurs en ook China aan als schuldigen voor het uit de hand lopen van de crisis. In de Verenigde Staten zijn intussen bijna 15.000 doden geteld. Een derde daarvan viel in New York.

