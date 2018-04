WHO: "Ongeveer 500 patiënten met symptomen van gifgas in Douma" KVDS KVE

11 april 2018

12u18

Bron: Belga 2 De symptomen van ongeveer 500 Syrische patiënten die behandeld werden na de aanval van zaterdag op Douma , wijzen op het gebruik van giftige chemische stoffen. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezegd. De organisatie verwijst daarbij naar rapporten van zijn medische bronnen in het land.

Er waren met name symptomen van ernstige irritatie van de slijmvliezen, ademhalingsproblemen en een ontregeling van het centrale zenuwstelsel, zegt WHO in een persmededeling.

Meer dan 70 mensen die hun toevlucht zochten in schuilkelders, zijn volgens de rapporten gestorven. 43 van deze overlijdens zouden verband houden met symptomen die stroken met een blootstelling aan erg giftige chemicaliën.

"WHO eist onmiddellijk vrije toegang tot het gebied om verzorging te geven aan zij die getroffen zijn", zegt dokter Peter Salama, vicedirecteur-generaal voor noodsituaties, in de mededeling. De Wereldgezondheidsorganisatie coördineert de medische hulpverlening voor de ontheemden van Oost-Goutha en houdt zich klaar om hulp te verlenen in nieuwe gebieden in de regio zodra ze er toegang toe krijgt.

De organisatie herinnert de partijen in het conflict eraan dat elk gebruik van chemische wapens om schade toe te brengen, illegaal is volgens de internationale wetgeving.

