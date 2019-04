WHO: “Nog geen internationale noodtoestand om ebola in Congo” kv

Bron: Belga 0 De ebola-uitbraak in Congo is nog geen internationale noodtoestand voor de gezondheid, hoewel de besmettingen de afgelopen week zijn toegenomen. Dat verklaart de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag. In de twaalf maanden sinds de uitbraak zijn bijna 1.200 mensen besmet en zijn van hen ongeveer 750 overleden, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het WHO.

De beslissing is gebaseerd op het advies van een WHO-panel van medische experten. Zij oordeelden dat het virus nog is verspreid van het noordoosten van Congo naar buurlanden Oeganda en Rwanda. De beslissing betekent volgens Robert Steffen, het hoofd van het panel, helemaal niet dat "we achterover kunnen leunen". Hij beklemtoonde dat meer moet worden gedaan om nieuwe gevallen op te sporen. Ook moeten de buurlanden zich voorbereiden in het geval de dodelijke ziekte zich over de grens verspreidt.

De afgelopen weken zijn de besmettingen opnieuw toegenomen, terwijl ook het geweld en de onrust in het gebied oplopen. Door de veiligheidssituatie waren medische hulpverleners niet in staat om getroffen gemeenten te bereiken en er de besmettingen op te sporen, patiënten te isoleren en mensen die met hen in contact kwamen, te vaccineren.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, waarschuwde dat de VN kampen met een financieringstekort van 104 miljoen dollar voor de reactie op ebola. "De huidige financieringskloof betekende dat we de voorbereidingsactiviteiten in de buurlanden hebben moeten vertragen", klonk het.