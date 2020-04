WHO: “Niet het moment om coronamaatregelen te versoepelen” JG

08 april 2020

13u58

Bron: Belga 0 De Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei woensdag dat het nog te vroeg was om de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus te versoepelen.

"Dit is niet het moment om de maatregelen te versoepelen. Het is tijd om onze collectieve inspanningen om het virus uit te roeien te verdubbelen en te verdrievoudigen, met de steun van de samenleving als geheel", zei directeur Hans Kluge op een online persconferentie vanuit Kopenhagen.

Verschillende landen, waaronder Denemarken en Oostenrijk, hebben plannen aangekondigd om de maatregelen binnenkort geleidelijk aan terug te draaien.

De Belg Kluge beschreef de situatie in Europa ook als zeer zorgwekkend en benadrukte dat de positieve ontwikkelingen in sommige landen niet betekenen dat het virus is verslagen. "Het zou gevaarlijk zijn om te denken dat we het einde naderen", zei Kluge. "We hebben nog een lange weg te gaan in deze marathon."

Inspanningen versterken

WHO Europa roept daarnaast overheden op hun inspanningen op drie gebieden te versterken. Zo moeten er inspanningen komen voor de bescherming van het zorgpersoneel en moeten gezonde mensen van zieke of mogelijk zieke mensen gescheiden worden. Ook moeten de autoriteiten inzetten op communicatie met de bevolking om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de huidige en mogelijke toekomstige maatregelen.

Volgens de directeur is de strijd tegen de coronacrisis bovendien een internationale inspanning. "Eén land kan Covid-19 niet alleen bestrijden of tegenhouden." Volgens WHO-cijfers zijn meer dan 687.000 mensen in Europa besmet met het coronavirus en zijn 52.824 mensen aan de ziekte overleden.

