WHO-missie reist dit weekend af naar China kv

14 februari 2020

18u42

Bron: Belga 0 Een team van minstens twaalf virologen reist dit weekend af naar China om een antwoord op de uitbraak van het coronavirus Covid-19 uit te werken. Dat deelt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag mee.

Het doel van de missie, die in samenwerking met Chinese wetenschappers zal worden uitgevoerd, is om "snel te informeren over de volgende stappen en voorbereidende maatregelen voor de reactie op Covid-19 in China en wereldwijd", meldt de WHO. Er is geen lijst vrijgegeven van de wetenschappers die naar China zullen afreizen.

De twaalf internationale experts zullen drie Chinese provincies bezoeken en er het werk van de verpleegkundigen onder de loep nemen, om een beter beeld te krijgen van de toepassing en de impact van verschillende maatregelen. Ze gaan er ook de inzameling van gegevens bekijken.



De WHO heeft China gevraagd om meer duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe manier waarop besmettingen met het coronavirus geteld worden. Die aanpassing heeft wereldwijd heel wat verwarring veroorzaakt. Als er geen laboratoriumtesten meer aan te pas komen om het aantal infecties te registreren, moet er wel voor gezorgd worden dat patiënten met een gewone griep niet worden meegeteld, zo zegt Michael Ryan, directeur voor de noodhulp bij de WHO.