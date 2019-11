WHO-medewerkers die strijden tegen ebola weggehaald uit Congo ttr

26 november 2019

12u01

Bron: anp 0 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO van de Verenigde Naties heeft tientallen medewerkers weggehaald uit de stad Beni in de Democratische Republiek Congo. De mensen bieden daar hulp bij de bestrijding van een uitbraak van ebola, maar de veiligheidssituatie ter plaatse verslechtert.

Demonstranten staken maandag het kantoor van de burgemeester en verscheidene gebouwen van de VN in Beni in brand uit woede over nieuw geweld van vermoedelijk islamitische rebellen. In totaal zijn 49 van de 120 WHO-medewerkers weggehaald.

De achtergebleven mensen proberen zo goed en zo kwaad als het gaat de strijd tegen ebola verder te zetten "We hebben orde en rust nodig om onze vitale operaties te kunnen uitvoeren", aldus een woordvoerder van de WHO.

Op tien maanden tijd zijn in de Democratische Republiek Congo driehonderd aanvallen uitgevoerd tegen gezondheidswerkers en andere mensen die strijden tegen ebola. In drie provincies in het oosten van het land kwamen daarbij 3 mensen om en raakten 70 anderen gewond, meldden de gezondheidsautoriteiten eerder.

De ebola-epidemie treft momenteel de afgelegen en door conflicten geteisterde provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Ituri. Volgens de autoriteiten werden al 2.185 overlijdens geregistreerd op 3.274 gevallen. Het gaat om de tiende epidemie van het virus in de Democratische Republiek Congo sinds 1976 en de op een na zwaarste in de geschiedenis. Bij de epidemie van 2014 kwamen in het westen van Afrika ongeveer 11.000 mensen om het leven.