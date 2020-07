WHO luidt de alarmbel na nieuwe ebola-uitbraak in Congo: “Zeer zorgwekkend” SVM

18 juli 2020

18u43

Bron: Belga 3 In het noordwesten van de Democratische Republiek Congo eist ebola opnieuw levens. Sinds vorige maand zijn zeker 22 mensen aan het zeer dodelijke virus overleden in de provinciehoofdstad Mbandaka. In totaal is het virus daar bij 54 mensen vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de situatie "zeer zorgwekkend".

Nog maar enkele weken terug verklaarden de autoriteiten een grote uitbraak van ebola in het oosten van het land officieel ten einde. Voor zover bekend eiste deze uitbraak in twee jaar tijd 2.200 levens. Het bestrijden van de ziekte verliep ondanks het feit dat twee vaccins voorhanden zijn moeizaam. Dat kwam vooral doordat rebellengroepen het gebied onveilig maakten.

De uitbraak in het noordwesten staat volgens de WHO los van die in het oosten van het uitgestrekte Afrikaanse land.