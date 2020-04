WHO lanceert tool die Europese Covid-19-maatregelen bundelt HAA

03 april 2020

06u23

Bron: IPS 0 Europese Unie De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gisteren de Health System Response Monitor gelanceerd , een nieuwe tool over de Covid-19-responsmaatregelen in de verschillende Europese landen.

“Deze tool is een baanbrekend hulpmiddel voor besluitvormers in de gezondheidszorg”, zegt Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO in Europa. “Door de verhalen over de antwoorden op Covid-19 van de verschillende landen en essentiële gegevens in kaart te brengen en te analyseren, zal het platform van grote waarde zijn voor diegenen die in de hele regio op de crisis reageren en de gevolgen ervan willen verzachten.”

Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen in Europa. Hierdoor staan gezondheidssystemen onder zware druk. Regeringen en beleidsmakers zijn vragende partij naar informatie en vergelijkbaar bewijs van gezondheidssystemen waarmee ze hun vermogen om te reageren op deze ongekende crisis kunnen versterken. De nieuwe website zal systematisch de reacties van de verschillende gezondheidssystemen op de pandemie in kaart brengen en analyseren.

18 landen gemonitord, de rest volgt

De tool is een gezamenlijke onderneming van WHO Europa, de Europese Commissie en het Europese Observatorium voor Gezondheidssystemen en Beleid.

HSRM werd gisteren gelanceerd als een pilot met landgegevens over Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Groot-Brittannië, Israël, Litouwen, Malta, Wit-Rusland, Bosnië Herzegovina, Kroatië, Noord-Macedonië, Canada, Rusland, Servië en Oekraïne. De andere Europese landen worden toegevoegd aan de tool in de komende dagen.

