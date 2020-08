WHO: “Het kan twee jaar duren eer coronapandemie achter de rug is” KVDS

22 augustus 2020

15u41

Bron: BBC News, Sky News 66 Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft gezegd dat het twee jaar kan duren eer de coronapandemie bezworen is.

Volgens Ghebreyesus duurde het ook twee jaar eer de Spaanse Griep van 1918 achter de rug was. Hij voegde wel toe dat de huidige stand van onze technologie kan toelaten dat we het virus in een kortere tijdspanne onder controle krijgen. “We hebben de technologie om het virus te stoppen en de kennis die nodig is om dat te doen”, zei hij. “Anderzijds zijn we meer dan ooit met elkaar verbonden, wat het virus meer kansen geeft om zich te verspreiden.”

Spaanse Griep

De Spaanse Griep doodde honderd jaar geleden zeker 50 miljoen mensen. Het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe zo’n 800.000 mensen het leven gekost.





Ghebreyesus drukte er ook op dat het lang niet zeker is of er ooit een doeltreffend vaccin gevonden zal worden en zelfs als dat gebeurt, dat “niet het enige” is waarmee we het virus zullen verslaan. Hij zei dat ook ieder individu op zich zijn of haar verantwoordelijkheid moet opnemen om de verspreiding tegen te gaan. “We moeten leren om het virus onder controle te houden met de maatregelen die we nu al kennen en om aanpassingen door te voeren in ons dagelijks leven die nodig zijn om onszelf en anderen te beschermen tegen het virus.”

