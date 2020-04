WHO heeft strijd tegen corona volgens Trump “grondig verpest” jv

07 april 2020

21u36

Bron: ANP 0 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de bestrijding van het coronavirus volgens de Amerikaanse president Donald Trump niet goed aangepakt door zijn oren te laten hangen naar China. Trump luchtte daarover zijn hart op Twitter.

“De WHO heeft het grondig verpest. Om een of andere reden, hoewel grotendeels gesponsord door de VS, doch zeer China-gericht. Daar gaan we eens goed naar kijken", tweette Trump. Volgens de president was het maar goed dat hij een advies om de grenzen voor China open te houden in de wind sloeg. "Waarom gaven zij ons een dergelijke rammelende aanbeveling?"

De VS zijn inmiddels het land met de meeste vastgestelde coronabesmettingen.

Een woordvoerder van de VN-organisatie WHO wees de kritiek van Trump van de hand. Voor de chef van de VN Antonio Guterres is het volgens hem duidelijk dat "de WHO, onder leiding van dr. Tedros, geweldig werk heeft verricht" door landen op grote schaal te helpen met uitrusting, training en richtlijnen. "De WHO laat de kracht zien van het internationale gezondheidssysteem".

