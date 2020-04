WHO heeft nog geen bewijs voor immuniteit tegen coronavirus mvdb Bron: ANP

25 april 2020

20u33 0 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft geen bewijs dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het coronavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. In een verklaring waarschuwt de VN-organisatie voor uitgifte van zogenoemde immuniteitspaspoorten.

Sommige landen, waaronder Chili, overwegen zo'n document te geven aan mensen die geïnfecteerd zijn geweest en antistoffen in hun bloed hebben, om strenge lockdownmaatregelen te kunnen versoepelen. Maar "er is momenteel geen enkel bewijs dat mensen die zijn genezen van Covid-19 en antistoffen hebben, beschermd zijn tegen een tweede infectie", zegt de WHO.

Daarnaast kunnen de paspoorten de verspreiding van het virus mogelijk zelfs in de hand werken. Standaardadviezen zouden door mensen dan misschien niet meer opgevolgd worden, waarschuwt de WHO zaterdag.

Onderzoekers en beleidsmakers, op zoek naar een veilige en efficiënte uitweg uit de beperkende maatregelen, kijken met veel belangstelling naar het percentage van de bevolking dat immuun is voor besmetting. Hoe meer mensen antistoffen hebben, hoe kleiner de kans dat het virus zich verspreidt, is de verwachting. Zo moet geleidelijk groepsimmuniteit ontstaan, die de Nederlandse premier Mark Rutte eerder omschreef als een '"beschermende muur" tegen het virus.



Ook ons land doet onderzoek naar immuniteit. Gezondheidsinstituut Sciensano becijferde dat midden april 4,3 procent van de bevolking in België antistoffen had tegen Covid-19.



Chili kondigde afgelopen week aan dat het zou beginnen met het uitreiken van "gezondheidspaspoorten" aan mensen die genezen zijn verklaard van Covid-19. Als er antilichamen worden aangetroffen in hun bloed, zouden ze meteen weer aan het werk mogen.