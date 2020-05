WHO heeft geen informatie ontvangen over link tussen coronavirus en labo in Wuhan en noemt de berichten “speculatief” HLA

04 mei 2020

22u17

Bron: Belga 2 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft nog geen informatie gekregen van de Verenigde Staten of andere bronnen die erop wijst dat het nieuwe coronavirus ontstond in een Chinees laboratorium. Dat heeft WHO-topman Michael Ryan maandag gezegd vanuit Genève. "Vanuit ons perspectief blijft dat speculatief."

De Amerikaanse president Donald Trump beweerde vorige week dat hij "bewijzen" had gezien waarin het Instituut voor Virologie van Wuhan gelinkt wordt aan de uitbraak. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, herhaalde die uitspraken zondag nog. De Amerikaanse inlichtingendiensten besloten dat het niet gaat om een creatie door de mens of een genetische modificatie, hoewel er nog altijd onderzoek loopt dat moet nagaan of het virus zijn oorsprong heeft in een Chinees labo.

Die info is dus niet gedeeld met de WHO, aldus Ryan, het hoofd van de noodgevallendienst bij de VN-organisatie. "Zoals elke organisatie die zich baseert op bewijzen zouden we heel graag deze informatie over de oorsprong van het virus ontvangen", aldus Ryan. "Als deze gegevens en bewijzen beschikbaar zijn, komt het aan de Amerikaanse regering toe om te beslissen of ze die delen, en wanneer, maar het is voor de WHO moeilijk om zich uit te spreken bij gebrek aan informatie."

Natuurlijke oorsprong

WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove benadrukte dat duizenden genetische analyses van het virus aantonen dat het virus een natuurlijke oorsprong heeft, hoewel nog steeds niet duidelijk is vanop welk dier het de sprong maakte naar de mens. Het is wel al duidelijk dat vleermuizen het virus hebben overgedragen naar een andere diersoort, die verkocht werd op een markt in Wuhan en waar iemand besmet raakte. "We moeten echt weten wie die tussengast was van het virus."

Voor Ryan is de makkelijkste manier om de oorsprong van het virus te vinden samen te werken met Chinese wetenschappers, eerder dan te werk te gaan met een "gepolitiseerd agressief onderzoek naar wangedrag". "Wetenschap moet centraal staan.”

