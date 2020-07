WHO: "Geen verhoogd risico na builenpest in China" ttr

07 juli 2020

13u05

Bron: belga 5 De gevallen van de builenpest die de voorbije dagen geregistreerd werden in het noorden van China vormen geen onmiddellijke bedreiging en de situatie ter plaatse wordt goed opgevolgd, zo bevestigde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag.

"Dat er geen verhoogd risico is, wil niet zeggen dat we de situatie niet van dichtbij opvolgen, samen met de Chinese en Mongolische autoriteiten", zo verklaarde WHO-woordvoerster Margaret Harris tijdens een persmoment in het Zwitserse Genève. Het WHO werd naar eigen zeggen maandag op de hoogte gebracht door China.

De afgelopen dagen doken er meerdere gevallen van de builenpest op in China. De autoriteiten in de stad Bayannur, gelegen in de autonome regio Binnen-Mongolië, kondigden intussen al een reeks maatregelen af. Zo is de jacht op en de consumptie van dieren die de ziekte kunnen overdragen - en dan vooral de bosmarmot - tot eind dit jaar verboden. Het slachtoffer, een herder, werd opgenomen in het ziekenhuis van Bayannur. Zijn toestand is stabiel.

In het naburige Mongolië wordt er gevreesd dat een 15-jarige jongeman de ziekte heeft opgelopen, aldus het Chinese nieuwsagentschap. Vorige week werden er al twee gevallen bevestigd in de Mongolische provincie Khovd. Twee broers raakten er besmet na het eten van het vlees van een bosmarmot. Bijna 150 mensen met wie zij in contact geweest waren, werden preventief in quarantaine geplaatst.

Ziekte

Er bestaan verschillende soorten van pest, die allemaal door hetzelfde type bacterie worden veroorzaakt, de Yersinia pestis. De bacterie wordt overgedragen door besmette vlooien. De meest bekende vorm is de builenpest, ook wel de “Zwarte Dood” genoemd in de middeleeuwen. Mensen die besmet zijn, ontwikkelen vaak symptomen als koorts, hoofdpijn, koude rillingen en pijnlijke lymfeklierzwellingen na een incubatieperiode van ongeveer twee tot acht dagen. Patiënten kunnen behandeld worden met antibiotica wanneer de kuur snel genoeg wordt gestart. Wanneer de ziekte niet behandeld wordt, bedraagt de mortaliteit 30 tot 60 procent.

De pest komt in China nog steeds voor, maar een echte uitbraak is zeldzaam. Tussen 2009 en 2018 meldde het land 26 gevallen en 11 doden. Ook in de VS, voornamelijk in het westen, komt de ziekte nog voor. Elk jaar worden er gemiddeld 7 gevallen gedetecteerd: 50 procent van de gevallen komt voor bij mensen tussen de 12 en 45 jaar oud, zo staat op de website van Centers for Disease Control and Prevention te lezen. Sinds de jaren 90 werden meeste menselijke besmettingen gesignaleerd in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

In Europa en Australië komt de ziekte tot zover bekend vandaag niet meer voor.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bericht dat er van 2010 tot 2015 wereldwijd 3.248 gevallen werden gemeld, waarvan 584 besmette personen de ziekte niet overleefden.



