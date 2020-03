WHO: “Europa is nu epicentrum van corona-pandemie” KVDS

13 maart 2020

17u24 98 Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is Europa nu het epicentrum geworden van de corona-pandemie. “Er worden in Europa meer gevallen en doden gemeld dan in de rest van de wereld samen, China buiten beschouwing gelaten”, klinkt het op een speciale persconferentie. “Er worden nu elke dag meer gevallen gemeld dan in China op het hoogtepunt van de epidemie.”

Tot vrijdag was het epicentrum van de pandemie China, waar de uitbraak is begonnen en ook de meeste besmettingen en doden zijn gemeld.

Tragische mijlpaal

Volgens het WHO zijn er intussen meer dan 132.000 gevallen bekend. De patiënten komen uit 123 landen en territoria. “5.000 mensen hebben al het leven gelaten. Een tragische mijlpaal”, aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van het WHO.





Ghebreyesus drukt er verder op dat de WHO steun blijft bieden waar nodig. “We hebben al beschermingsmateriaal gestuurd naar 56 landen en daar komen er nog 28 bij. We hebben ook bijna 1,5 miljoen tests gestuurd naar 120 landen. Onze boodschap blijft dezelfde: iedereen moet een allesomvattende aanpak gebruiken. Niet alleen testen. Niet alleen mogelijke nieuwe patiënten opsporen. Niet alleen quarantaines invoeren. Niet alleen aan mensen vragen om afstand te bewaren tot elkaar. Doe het allemaal.”



“Elk land dat naar andere landen kijkt waar een ernstige epidemie om zich heen grijpt en denkt ‘het zal ons niet overkomen’, maakt een dodelijke vergissing. Het kan iedereen overkomen”, besluit hij.

Lees ook: Vlamingen getuigen over de ‘hel Italië’: “Onze twee lieve buren zijn gestorven, net als twee vrienden. Niets is nog het oude” (+)

Bekijk ook:

Werkloos door coronavirus: heb je recht op een uitkering?