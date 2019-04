WHO: “Ebola verspreidt zich razendsnel in Congo” ttr

01 april 2019

19u09

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) registreerde de afgelopen twee weken opnieuw 72 nieuwe ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo. Dat meldt de organisatie vandaag. "De infectieziekte verspreidt zich razendsnel", klinkt het. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is de duizend gepasseerd.

Met inmiddels 629 overleden patiënten is het de op een na dodelijkste uitbraak van de gevreesde infectieziekte wereldwijd. Volgens de WHO is het “verontrustend” dat ongeveer driekwart van de overleden patiënten buiten de behandelingscentra werd aangetroffen. “Dat betekent dat er een grote kans is dat mensen in de omgeving besmet raakten”, aldus WHO-woordvoerder Christian Lindmeier.

Het aantal gevallen van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo is intussen boven de duizend gestegen, zei Oly Ilunga Kalenga, de Congolese minister van Volksgezondheid vorige week in een persmededeling. “Achter dit getal zitten honderden Congolese gezinnen die getroffen zijn door het virus, en honderden weeskinderen”.

Aanvallen

Medische teams hebben het bijzonder moeilijk om hun werk te doen. Sinds vorige maand werden in Oost-Congo immers vijf ebola-centra aangevallen door gewapende milities. Verschillende voertuigen van hulpverleners werden toen in brand gestoken. De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen schortte daardoor haar activiteiten op in twee van de getroffen gebieden.

Het ministerie van Volksgezondheid verklaarde eerder dat 320 patiënten genezen zijn, waardoor de overlevingskans binnen de behandelcentra boven 60 percent ligt. Meer dan 91.000 burgers zijn ingeënt tegen ebola sinds augustus 2018.

Bij de zwaarste epidemie van ebola in West-Afrika kwamen in 2014/2015 meer dan 11.000 mensen om het leven.