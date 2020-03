WHO dringt in Europa aan op "meest drastische maatregelen" AW ADN

17 maart 2020

15u23

Bron: Belga 1 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft erop aangedrongen dat in heel Europa “de meest drastische maatregelen” worden genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

“Elk land, zonder uitzondering, moet de meest drastische maatregelen nemen om de dreiging van het virus af te remmen”, zei de Belgische regiodirecteur Europa van de VN-organisatie, Hans Kluge. “Men moet de inspanningen verdubbelen, zelfs verdrievoudigen.”

De solidariteit tussen de Europese landen is cruciaal om het virus te overwinnen. De WHO moedigt die solidariteit aan in de strijd tegen Covid-19. “De maatregelen moeten geharmoniseerd worden tussen de landen”, aldus de Belg. Daarnaast dringt de VN-organisatie aan op een “agressieve opsporing” van de gevallen. Gelijktijdig daarmee moet de capaciteit van de zorg versterkt worden, net als de mobilisering van de burgers via “social distancing”.

Lockdowns waren heel nuttig in China en Italië, “maar elk geval is verschillend - er zijn risico’s en voordelen aan een lockdown”, aldus Richard Pebody van de WHO.

De Europese tak van de WHO omvat 53 landen, waaronder de hele Europese Unie maar ook Rusland en de vroegere Sovjetlanden.

Lees ook: Hoe zou een lockdown eruitzien? Dit zijn de maatregelen in andere landen